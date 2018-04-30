Vanlı iş adamından Kartal’da 100 milyon TL’lik proje yatırımı

Salih Yılmaz, İstanbul Kartal’da 100 milyonTL’lik bir proje yatırımının temellerini attı.

Salih Yılmaz, İstanbul Kartal’da 100 milyon TL’lik bir proje yatırımı olan Akdamar Sky Suite’in temellerini attı. Gerçekleştirilen temel atma törenine Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, CHP İl Başkanı Yardımcısı Özgür Nars, Belediye Başkan Yardımcıları, MSY Yılmazlar Yönetim Kurulu Başkanı M. Salih Yılmaz, MSY Yılmazlar Genel Koordinatörü Selami Taşdemir ve Kartallı vatandaşlar katıldı.

Törende konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, "Kartal’da dönüştürmeye çalıştığımız ilk 3 siteden biri burası. Buraya ben bina yıkılmadan önce geldim. Beton kalitesi çok düşüktü, yani beton yoktu. 6306 sayılı kanuna göre ’Öncelik insanların can güvenliği’ dendi ve yıkıldı. Bazı bürokratik sorunlar nedeniyle yapımı epey gecikmiş olan bir site. Bugüne geldik, gecikmesine rağmen bayağı mesafe kaydettik. İnşallah kısa zamanda halkımız güvenli evlerine taşınırlar. Depremin güncel olduğu bir dönemde güvenli bir evde oturmanın önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ben her şeyden önce müteahhit firmayı kutluyorum. Van’dan geliyorsun, orada parayı biriktiriyorsun inşaat sektörünün sıkıntılı olduğu bir dönemde gelip burada inşaat yapıyorsun, aferin sana ama akıllı adam, akıllı firma. Akdamar Sky Suite’in yapımında emeği geçecek olan herkese teşekkür ederim’’ dedi.

Törende kısa bir konuşma yapan ve Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e bir de teşekkür plaketi takdim eden Selami Taşdemir ise şöyle konuştu: ’’İnşaat firması olarak bugüne kadar Van’da yüzlerce kişiyi ev sahibi yaptık ve tüm Vanlıların taktirini kazandık. Şimdi sıra İstanbul’da yapacağımız depreme dayanıklı lüks konutlar sayesinde hem İstanbulluların takdirini kazanmak, hem de Van’da gösterdiğimiz başarıyı Türkiye’nin bir çok yerine taşımak olacak. Önce 100 milyon TL’yi aşan bir proje olan Akdamar Sky Suite’i kendi öz sermayemizle inşa edeceğiz. Satışları daha sonra yapacağımız reklam kampanyaları ile yapacağız. Bu proje devam ederken görüşmesi süren yeni projelerimiz var. Anlaşmaları ve inşaat ruhsatları çıkar çıkmaz onların da temellerini atacağız’’ dedi.

204 daire, tek blok olarak inşa edilecek olan projede yüzme havuzu, fitness salonu, tuz odası, masaj salonu, bilardo salonu, barbekülü keyif teras alanları, açık ve kapalı otopark ile donatılacağı belirtildi.