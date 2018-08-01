VAR merkezi gezildi

Hakem koltuğuna oturan Kasapoğlu, Konya’da oynanan demo maça bağlandı.

TFF’nin Riva’daki merkezinde gerçekleşen VAR tanıtım toplantısının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TFF yetkilileri ve kulüp başkanlarıyla birlikte TFF’de kurulan VAR merkezini gezdi. Burada kurulan sistemde Ali Palabıyık’la birlikte hakem koltuğuna oturan Bakan Kasapoğlu, tanıtım için Konya’da oynanan demo maçı takip etti ve bu maçta düdük çalan Bülent Yıldırım’a bağlandı. Var Merkezi’nin inceledikten sonra soruları yanıtlayan Bakan Mehmet Kasapoğlu, VAR sisteminin çok önemli bir yardımcı unsur olduğunu belirterek, “Bu unsurla birlikte hatalar en aza inecek ve daha güzel müsabakalar izleyeceğiz. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum, ülkemiz için hayırlı olmasını istiyorum” diye konuştu.

“Yeni sistem futbol camiasına hayırlı olsun”

Sporun amacının birlik ve beraberliği pekiştirmek olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Sporun amacı birlik ve beraberliği pekiştirmektir. Güzelleşen bu ortam sayesinde futbolun güzelliklerini tüm ülke olarak yaşayacağız. Kulüplerimize başarılı bir sezon diliyorum. Bu yeni sistemin hakem camiamıza ve futbol camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Lefter, Süper Lig için çok anlamlı bir isim. Hem onu yaşatma hem de birlik beraberlik için anlamlı bir isim. İnşallah bu sezonu çok heyecanlı ve rekabet dolu şekilde izleyeceğiz. Hem ülkemizde hem de uluslararası arenada kulüplerimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil eder ve biz de onlarla gurur duyarız. Amacımız sahalarda ve tribünlerde şiddetin olmaması. Güzellik ve kardeşlikle maçların izlenmesini istiyoruz. Bu anlamda taraftar ve yöneticilere büyük iş düşüyor. Herkes görevini yaparsa ümit ediyorum ki amaçladığımızı başarırız. Bundan şüphe yok” diyerek sözlerini tamamladı.