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24 Kasım 2017 10:35

Vardar, Fenerbahçe’den sonra sıfırladı

UEFA Avrupa Ligi öne elemelerinde Fenerbahçe’yi eleyerek büyük ses getiren Vardar, gruplarda ise bekleneni veremedi.

Vardar, Fenerbahçe’den sonra sıfırladı

24 Kasım 2017 10:35

Makedon ekibi, UEFA Avrupa Ligi L Grubu’nda oynadığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrılarak gruplarda puan alamayan tek takım oldu.


Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde deplasmanda 2-0 ve evinde de 2-1 kaybedip elendiği Vardar, bu sonuçlarla gruplara yükselme başarısı göstermişti. Sarı-lacivertlileri eleyerek büyük yankı uyandıran Makedon temsilcisi, gruplarda ise pek bir varlık gösteremedi. Real Sociedad’a 3-0 ve 6-0, Zenit’e 2-1 ile 5-0 ve son olarak Rosenborg’a 3-1 kaybeden Vardar, UEFA Avrupa Ligi’nde yer alan 48 takım arasında puan alamayan tek takım oldu.


Makedon temsilcisi UEFA Avrupa Ligi L Grubu’nda oynadığı 5 maçta rakip ağlara 2 gol atarken, kalesinde ise 19 gol gördü.




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