VSY Biotechnology CEO’su Dr. Ercan Varlıbaş, 2016 yılında şirket olarak yatırım ve teşviklerle büyüdüklerini belirtti. Varlıbaş, aynı yıl göz içi lens ihracatında ise yüzde 167’lik bir artış yaşadıklarını açıkladı.

VSY Biotechnology CEO’su Dr. Ercan Varlıbaş, şirketin 2016 yılı faaliyetlerini açıkladı. Varlıbaş, 2016 yılında yatırım ve teşviklerle büyüdüklerini belirterek, göz içi lens ihracatında yüzde 167’lik artış gerçekleştirdiklerini söyledi. Göz içi lenslerin ihracat değerinin 675 bin dolar olduğunu dile getiren Varlıbaş, "Almanya’dan Japonya’ya, Brezilya’dan Filipinlere, Rusya’dan Güney Afrika’ya kadar dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiriyoruz. Şirketimiz tarafından geliştirilip üretilen lensler şimdiye kadar dünyada 2 milyondan fazla kişinin gözüne implante edildi. Lensler, piyasaya sunulan yeni ürünlerinin de referansı olarak kabul ediliyor" dedi.

Gelişmiş ülkelerin ihraç mallarının kilogram başına ortalama fiyatının 5 dolar olduğunu belirten Varlıbaş, Türkiye’nin ihraç mallarının kilogram başına ihracat fiyatının ise bu ortalamanın çok altında olduğunu ve son 3 yıldır düşüş gösterdiğini kaydetti.

Varlıbaş, "Verilere göre, 2014 yılında kilogram başına 1.59 dolar, 2015 yılında 1.44 dolar ve 2016 yılı için ise 1.39 dolardan ihracat yapıldığı açıklanırken, cari açıkta da makas açılıyor. Son verilere göre cari işlemler açığı, bir önceki yılın Ekim ayına göre 1 milyar 332 milyon dolar artarak 1 milyar 675 milyon dolara ulaştı. İktisatçılar, cari açığın azalması için ithalat oranlarının azaltılarak ihracat paylarının yükseltilmesinin yeterli olmadığı; Türkiye’nin katma değeri yüksek ürünlere ağırlık vermesi gerektiği kaydediliyor. Ayrıca, Türkiye’de Ar-Ge, tasarım, teknolojik ürün üretimine ağırlık veren bir devlet politikasının olması, teknolojiyi temel alan inovatif ürünler üreten firmalar teşvikler ve yeni Ar-Ge merkezlerinin açılması, dış ticaretin arttırılması ve cari açığın azaltılması konusunda kilometre taşlarından birisi konumunda bulunuyor.

Türkiye ve dünyada önemli konumda bulunan VSY Biotechnology de bu firmalardan birisi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan 161’inci Ar-Ge Merkezi’nde, TUBİTAK’la ortak projeler geliştirmesi ve sonucunda dünyada 55’den fazla ülkeye ürünlerini ihraç etmesi ile yapılan yatırımların meyvesi oldu. Şirketin önemli ürünlerinden katarakt ameliyatlarında göz içine yerleştirilen lensler; yakın, orta, uzak tüm mesafelerden kesintisiz görüş sağlama özelliğine sahip olduğu; trifokalite (üç fokus) ve artırılmış fokus derinliği (EDOF - Enhanced Depth of Focus) teknolojilerinin aynı optikte birleştirilmesi özelliği ile dünyada bir ilki oluşturdu" dedi.

"Başarımızın anahtarı sürdürülebilir inovasyon"

İnovasyonun ilk aşamasından başlayarak tüm süreçlere büyük önem verdiklerini belirten Ercan Varlıbaş, "Şirket içinde fikir üreten, proje geliştiren çalışanlarımızı teşvik edici programlarımız da mevcut. Özetle sürdürülebilir inovasyonun bizi geliştiren en önemli unsurlardan biri. Başarılarımız ve bunu sonucunda aldığımız ödüller de bize ilham kaynağı oluyor; bizi motive ediyor ve farklı yeni projeleri daha büyük bir heyecanla yapmamızı sağlıyor. Başarımızda Türkiye’nin Ar-Ge, tasarım ve inovasyona değer veren politikalar yürütmesi de oldukça etkilidir. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kreatif üretim projeleri olan firmaların gelişimini destekliyor. Ar-Ge Merkezi olmaları konusunda yardımcı oluyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yanı sıra Ekonomi Bakanlığı ve onlara bağlı birimler tarafından da firmalara verilen çeşitli destekler Türkiye’de katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi için çok değerli. Firma olarak bu teşviklerden yararlanmaya devam ediyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Araştırmalar Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen ’4’üncü Dönem-2016 Türkiye 100’ yarışmasında; 2012-2015 satış geliri artış hızına göre en hızlı büyüyen 100 şirket arasına girdik. İnovaLİG 2016 Ödülleri’nin İnovasyon Sonuçları Kategorisi’nde birinciyiz. Lenslerimiz TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından düzenlenen 12’nci Teknoloji Ödülleri Töreni’nde de birinci olarak ’Teknoloji Ödülü’ne layık görüldü" şeklinde konuştu.

"30 yenilikçi projeyi daha hayata geçiriyoruz"

Firmanın devam eden 30 yeni projesi olduğunu ve kısa vadede bu projelerin ürüne dönüşeceğini vurgulayan Varlıbaş, "Plastik cerrahi ve dermokozmetik alanında gençleştirici dolgu ürünlerimizin yanı sıra kemik-eklemleri ve gözü besleyen ürünler, hibrit kontakt lensler, korneal halkalar, teleskopik göz içi aparatları gibi birçok ürünü sağlık sektörüyle buluşturacağız. Bu alanlarda kaliteli yerli ürünlerin yapılabildiğini kanıtlayarak bu ürünlerde ithalat oranını düşüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Katma değeri yüksek ürünler üreterek Türkiye ekonomisinin gelişimine destek olmak ve gelecekte de bu değeri korumak amacıyla Türk şirketlerine çok önemli görevler düştüğünü dikkat çeken Dr. Varlıbaş, dünyada kendi alanındaki ilk 10 şirket arasında yer alırken amaçlarının ilk 5 firma arasına girmek olduğunu söyledi.