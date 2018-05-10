Vatan borcu engel tanımadı

Zeytinburnu’nda yaşayan 8 engelli genç, davullu zurnalı kına gecesiyle askere uğurlandı. Duygu dolu anların yaşandığı kına gecesinde ünlü şarkıcı Gülay da sevilen şarkılarını onlar için seslendirdi.

Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), Engelliler Haftası kapsamında askerlik çağına gelen 8 engelli Mehmetçiği 1 gün boyunca askerlik yapacağı Hasdal Kışlası 6. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı’na uğurladı. Uğurlama öncesi kendileri için hazırlanan kına gecesine katılan engelli Mehmetçikler, onları yalnız bırakmayan aileleriyle birlikte unutulmaz bir gece yaşadı. 15 Temmuz Meydanı’nda gerçekleştirilen kına gecesine Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt, Zeytinburnu İlçe Müftüsü Mustafa Açıkalın ve Zeytinburnu Askerlik Şubesi Başkanı Albay Halil Akar da katılarak engelli askerlerin heyecanına ortak oldu.

"En büyük asker bizim asker"

Mehmetçikleri kına gecesinde yalnız bırakmayan ünlü ses sanatçısı Gülay da AKDEM Müzik Grubu ile birlikte sahne alarak sevilen şarkılarını onlar için seslendirdi. Birbirinden güzel şarkı ve türkülerle devam eden gecede Musa Kav ve Hilal Dursun adlı engelli iki gencin ortaya koyduğu lirik dans performansı ise izleyenlerden büyük beğeni topladı. AKDEM Halk Oyunları Grubu’nun geceye özel sergilediği Harmandalı oyunu ile devam eden programda sevenlerinden bir kez daha helallik alan engelli gençler, ardından kınalarının yakılması için sahneye çıktı. İzleyenlerin gözyaşlarını tutmadığı gecede askerlerin kınasını Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın yaktı.

“Ordumuza ve polisimize sahip çıkmalıyız”

Kınaları yakılan askerlerle hatıra fotoğrafı çektiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, “Kavganın, savaşların olmadığı huzur ve barış ortamı içerisinde güzel bir hayat yaşamak istiyoruz. İşte o barışı, huzuru yakalayabilmek ordumuzun, polisimizin güçlü olması ve halkımızın bu peygamber ocaklarına sahip çıkmasıyla mümkündür. Bu akşam düzenlediğimiz asker kınası programı da bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir. Toplumda bedensel olarak dezavantajı olan kardeşlerimiz, bahsettiğimiz şuurla askerlik müessesine sahip çıkıyorlar. Ve o bilinçle inşallah cuma günü bir günlüğüne de olsa askerlik yapacaklar. Ben gençlerimizi şimdiden tebrik ediyor ve kutluyorum” diye konuştu.

“Kendileri engelli ama gönülleri engelsiz”

Askere gidecek gençleri uğurlayan Zeytinburnu Askerlik Şubesi Başkanı Albay Halil Akar ise, “Engel tanımayıp ‘Biz de askerlik yaparız!’ diyen sekiz tane kahraman delikanlımızı askere uğurlamak ve onların kınalarını yakmak için toplandık. Onlarla aynı duyguları ve heyecanı paylaşıyoruz. Cuma günü de inşallah kendileri engelli ama gönülleri engelsiz bu kahraman askerlerimizi Hasdal Kışlası’na uğurlayıp onlara askerlik yaptıracağız. Şimdiden hepsine hayırlı teskereler diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Engel tanımayan Mehmetçikler, 11 Mayıs Cuma günü saat 09.30’da AKDEM binasının önünden yapılacak asker duası ile Hasdal Kışlası 6. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı’na uğurlanacak. Kışlada yapılacak yemin töreni ile bir günlüğüne de olsa vatani görevlerini yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşayacak olan engelli gençler ardından teskere alıp terhis olacak.