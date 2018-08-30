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30 Ağustos 2018 07:40

Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı için Vatan Caddesi’nde yapılacak olan tören sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

30 Ağustos 2018 07:40


30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası’nın 96’ncı yılı anma etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi ve bu caddeye çıkan bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında saat 07.00 - 14.00 saatleri arasında trafiğe kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar şöyle;


Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi gidiş ve gelişler, D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi, 10. Yıl Caddesi’nden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı’dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi’nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi’nden Vatan Caddesi girişi, Halıcılar Caddesi’nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi’nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi’nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarından Vatan Caddesi girişi, Keçeci Meydan Sokak’tan Vatan Caddesi girişi, Vatan Caddesine çıkan tüm cadde ve sokaklar.


Trafik, alternatif güzergah olarak Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi’nden verilecek.




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