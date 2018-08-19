Vatan Caddesi’nde 30 Ağustos provası

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri günü kutlamalarına bu yıl da ev sahipliği yapacak olan Vatan Caddesi’nde tören provası gerçekleştirildi. Provada askeri bando eşliğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet teşkilatlarından askerler, komandolar, polisler, gaziler ve askeri zırhlı araçlar ile polis araçları geçiş yaptı.

Prova için sabah saatlerinde Vatan Caddesi’ne çıkan yollar kapatıldı ve çevresinde de güvenlik önlemleri alındı. Tören provasının ardından Vatan Caddesi tekrar trafiğe açılacak.