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30 Ağustos 2018 12:21

Vatan Caddesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96.

Vatan Caddesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

30 Ağustos 2018 12:21

yıl dönümü Vatan Caddesi’nde düzenlenen görkemli törenle kutlandı. Vatandaşlar, halk oyunları ekibini ve mehter takımını coşkuyla alkışladı.


30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümü Vatan Caddesi’nde görkemli bir törenle kutlandı. Kutlama törenine İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1’inci Ordu Komutanı Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin yapılacağı alan Türk bayraklarıyla donatıldı.


Tören İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1’inci Ordu Komutanı Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın tören aracına binerek vatandaşları selamlaması ile başladı. Sonrasında tören yürüyüşü gerçekleştirilerek İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.


Kutlamalar kapsamında, halk oyunları ekibinin yaptığı gösteri sırasında renkli görüntüler oluştu. Törende, gösteri yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi mehter takımı da vatandaşların beğenisini topladı. Vatandaşlar, halk oyunları ekibini ve mehter takımını coşkuyla alkışladı. Ardından, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı araçlar ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konvoy oluşturarak Vatan Caddesi’nden geçti. Tören geçitlerin ardından sona erdi.




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