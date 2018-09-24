Vatandaşlar '212 Fırsat Garajı'na yoğun ilgi gösterdi

7 Ekim tarihlerine kadar devam eden geleneksel '212 Fırsat Garaj'ında vatandaşlar, uygun fiyatlı ürünleri satın alma şansı yakaladı. Yüzde 70'e varan indirimlerle satışa sunulan ürünlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tekstilden ayakkabıya, ev dekorasyonundan mobilyaya, kırtasiyeden oyuncağa, zücaciyeden kozmetiğe dünyaca ünlü markalar, 212 Fırsat Garajı'nda yüzde 70'e varan indirimlerle satışa sunuldu. Yapılan indirimler vatandaşların yüzünü güldürdü. 7 Ekim tarihine 212 İstanbul Power Outlet'te kapalı otopark alanında projeye özel hazırlanan alışveriş alanında müşterilerine özel imkanlar sunuyor. Uygun fiyatlarla satışa sunulan ürünler genç, yaşlı ve çocuk herkese hitap ederken, markalar indirimlerin yanı sıra kampanyalar yapıyor.

''Her kesime hitap ediyor''

Etkinlik hakkında bilgi veren 212 İstanbul Power Outlet yetkililerinden Ecem Dizman, ''212 Fırsat Garajı'nı senede 2 kez yapıyoruz. Nisan ayı ve Eylül-Ekim ayı arasında gerçekleşiyor. AVM'nin otopark katında dünyaca ünlü markaların yüzde 70'e varan indirimleri ve kampanyaları oluyor. Şu anda okula dönüş döneminde olmamızla birlikte mevsim geçişinden dolayı insanlarda alışveriş ihtiyacı oluştu. Etkinliğimiz yıllardır sürdüğü için takip ediliyor. Fırsatlar insanlar tarafından kovalanıyor. Fırsat Garajı'nda ev dekorasyonundan giyime, giyimden kozmetiği, kozmetikten gözlüğe, aksesuardan ayakkabıya, çantadan monta kadar birçok ürün bulunuyor. Genç, çocuk, yaşlı, anne ve babanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir marka karmamız var'' dedi.

Her markanın kendine özel kampanyası olduğunu hatırlatan Dizman, ''Örneğin; karma ürün satan bir markamızda anne, baba ve çocuk ürünlerinde 2'incisi 5TL. 3 al-2 öde ve 3 al-1öde kampanyası var. Gözlük standımızda 49 TL'ye gözlük var. Markalı saatler yüzde 50 indirimli satılıyor. Takım elbiseler 199 TL. 3 tane gömlek 99 TL. Ev aletleri mağazamızda 199 TL'ye bin liralık ütüleri alabiliyorlar. İndirimli tencere ve tavalarda bulunuyor'' şeklinde konuştu.