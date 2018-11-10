Vatandaşlar Ata'ya olan sevgisini, sergiye taşıdı

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde 'Büyükçekmece halkının Atatürk'e Mesajı' sergisi düzenlendi. Sergide, 7'den 70'e onlarca vatandaş Atatürk'e olan sevgi ve özlemini fotoğrafa döktü.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde 'Büyükçekmece halkının Atatürk'e Mesajı' sergisi, Büyükçekmece belediye binasında düzenlendi. Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Fotoğraf Derneği işbirliğiyle gerçekleşen serginin açılışına Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Garnizon Komutanı Albay Caner Demirkol ve beraberindeki protokol katıldı. 7'den 70'e onlarca vatandaş, fotoğraflarda Atatürk'e olan sevgi ve özlemlerini yazıya döktü. Sergiyi gezen heyet, fotoğrafları inceledi ve fotoğraf sahiplerine hediye takdim etti.

“Yüce Allah bu millete Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük bir lider nasip etmiş”

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andıklarını ifade eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, "Büyük düşünür Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 80. yılını yaşıyoruz. Ata'ya olan özlem, Ata'nın bize vermiş olduğu emaneti büyütmek, yükseltmek, Ata'nın bize ne demek istediğini daha iyi anlamak bakımından bunlar güzel şeyler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk ulusuna büyük bir armağan hediye etmiştir, bunun adı Cumhuriyettir. Ne mutlu Türk milletine ki Yüce Allah bu millete Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük bir deha, büyük bir lider nasip etmiş. Ruhu şad olsun” dedi.

Atatürk'ü çok sevdiğini dile getiren Duru Örenel, "Ben Atatürk'ü çok seviyorum. Hala yaşıyor bizim kalbimizde. Bizim için onun önemi çok büyük. Atam senin izindeyiz. Senin izinde olduğumuz için çok mutluyuz. Sen bizim ülkemizi kurtardın. Atam çok yaşa” diye konuştu.

“Bu zamana geldiysek Atatürk sayesinde geldik”

Atatürk'ün kıskanılan bir lider olduğunu belirten Tümen Şubatlıoğlu, "Bu zamana geldiysek Atatürk sayesinde geldik. Bu zamandaki gençlerimiz, geleceğimize Atatürk sayesinde devam edecektir. Atatürk dünyada kıskanılan, sevilen tek başkomutan olarak görüyorum. Kalbimizde sonsuza dek yaşayacak” ifadelerini kullandı.