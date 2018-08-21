Bir yandan kahvaltı yapıp, diğer yandan kesim sırası bekleyen vatandaşlarla bayramlaşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İslam aleminin bayramını kutladı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Kurban Bayramı’nın ilk gününde Fenertepe’de kurulan kurban satış ve kesim alanına gelerek incelemelerde bulundu. AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas ile birlikte alana gelen Başkan Kartoğlu, burada vatandaşlarla bayramlaştı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kartoğlu, vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Kartoğlu İslam aleminin bayramını kutladı

İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutladığını belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "İnsanlar aileleriyle birlikte nice mutlu bayramlar yaşasınlar.İnşallah mazlum coğrafyalar da bu mutluluğu doyasıya yaşar" dedi.

Modern bir kurban satış ve kesim alanı oluşturduklarını belirten Başkan Kartoğlu, "Bu sabah muhteşem bir organizasyonla başladık güne. Tatlı bir telaş var. Sabah ikramlarımız oldu. Gelen misafirlerimiz alanda kahvaltılarını yaptılar. Bir yandan kesim sıralarını bekliyorlar. Büyükşehir belediyemizle birlikte 55 dönümlük güzel bir alan kurduk. Ortak bir projemiz. Şuanda bir sıkıntımız yok. Alanda kesim sıraları oluşturduk" ifadelerini kullandı.

Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas da vatandaşların bayramını kutlayarak, bayramın hayırlara vesile olmasını diledi.

Vatandaşlar bir yandan kahvaltı yaptı, bir yandan kesim sırası bekledi

Başakşehir’de 55 dönümlük alan üzerine kurulan kurban kesim ve satış merkezini sabahın erken saatlerinde vatandaşlar doldurdu. Başakşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kurulan modern kesim alanında vatandaşlar sıralarını beklerken, diğer yandan da yapılan çeşitli ikramlarla kahvaltılarını yaptı. Birçok hizmetin sunulduğu modern ve hijyenik tesiste vatandaşlar kurbanlarını kestikten sonra evlerinin yolunu tuttu.

Öte yandan, modern kurban kesim ve satış alanı havadan da görüntülendi.