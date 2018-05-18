Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile alana gelen vatandaşlar, “Kudüs için buradayız, Allah yardımcıları olsun” dedi.

İsrail’in yaptığı katliamı protesto etmek için düzenlenen ’Zulme lanet Kudüs’e destek’ mitingine vatandaşlar akın etti. İstanbul’un dört bir yanından gelen vatandaşlar miting alanını doldurdu. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Filistin’e destek olmak için gelen vatandaşlar, “Kudüs için buradayız, Allah yardımcıları olsun” dedi.

“Oradaki Müslüman kardeşlerimiz gerçekten zor durumda”

Ankara’dan ailece geldiklerini söyleyen bir vatandaş, “Kudüs için canımız, malımız her şeyimiz Kudüs’e feda olsun. Gittim gördüm hiç kimse burada ucuz kahramanlık yapmasın. Oradaki Müslüman kardeşlerimiz gerçekten zor durumda. Ellerinde silahla Mescidi Aksa’nın içinde çocuklara psikolojik baskı uyguluyorlar. Ben bunu gördüm. Allah yar ve yardımcıları olsun. Filistinlilerin yanındayım” diye konuştu.

“Filistinlilerin arkasındayız”

Cumhurbaşkanının arkasında olduğunu söylen bir başka vatandaş ise “Türkiye için buradayız. Filistinlilerin arkasındayız. Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasındayız” şeklinde konuştu.

“Biz bir olursak kazanacağımıza eminiz”

Kudüs’e destek olmak için geldiklerini söyleyen vatandaşlar, “Kudüs için buradayız. Herkesin burada olması temennimiz. Biz bir olursak kazanacağımıza eminiz. Kudüs bizimdir ve bizim kalacaktır. Rabbim Müslümanların yardımcısı olsun. Katliam yapanları Allah ihsan eylesin dualarımız Kudüs’le” ifadelerini kullandı.