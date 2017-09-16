Vatandaşlar Fatih’te balığa doydu

Festival boyunca yaklaşık 30 bin deniz ürününün vatandaşlara ikram edileceği etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Balık ekmeğin tadına bakmak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruklar oluşturdu.

Her sene balık sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçılığın gelişimine katkı sağlamak amacıyla Fatih Belediyesi ve Kumkapı Turistik Restoranları ve Esnafları Dayanışma Derneğinin (KUMDER) işbirliğiyle gerçekleştirilen 13’üncü Tarihi Yarımada Balık Festivali başladı. Festival kapsamında bando takımı eşliğindeki kortej, Sultanahmet Meydanı’ndan başlayarak Kumkapı’ya kadar yürüdü. Kumkapı Meydanı’nda düzenlenen festivale Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kumkapı Esnaflar Derneği yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalde Karadeniz halk oyunu ekibinin Kumkapı Meydanı’nda sergilediği horon gösterisi vatandaşların beğenisini kazandı. Ardından balık tezgahının başına geçen Başkan Demir, vatandaşlara balık ikramında bulundu. Balık ekmek alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar, festivalde balığa doydu. Kimi vatandaşlar uzun kuyruklar sonucu aldığı balık için tekrar sıraya girerken, kimileri de kazanlarda pişirilen sıcak balık böreklerinden yedi. Uskumru, palamut, istavrit ve hamsi tava, balık böreği gibi birçok deniz ürününün vatandaşlara ikram edildiği festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“Bütün İstanbulluların ilgi gösterdiği önemli bir etkinlik”

Balık sezonunun açılmasının ardından İstanbulluları buluşturan bir balık festivali düzenlediklerini ve katılımdan oldukça memnun olduğunu dile getiren Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Her yıl gittikçe artan bir ilgi ve alaka var. Bütün İstanbulluların ilgi gösterdiği önemli bir etkinlik oldu. Amacımız balık avlama yasağının bitimininden hemen sonra her yıl denize, deniz ürünlerine ve deniz kültürüne farkındalık oluşturmak açısından yapılmış bir etkinliktir. Balık köftesinden böreğine, istavritinden hamsisine kadar bütün balık ürünlerimiz var. 17 bin insanla paylaşacağız bunu” ifadelerini kullandı.

“Çok keyifli bir festival, tarihi yarımada için hayırlı olsun”

Balık yemeyi çok sevdiğini ve festivale katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Aylin Şen Tunalı, “Çok keyifli bir festival, tarihi yarımada için hayırlı olsun. Ülkemize gelen turistlere tarihi yarımadanın tanıtılması açısından bir katkısı olmasını umuyorum. Böyle bir etkinlik hayatıma renk kattı. Etkinlik için teşekkür ediyorum” dedi.

Ailesiyle birlikte balık tüketmeye özen gösterdiklerini ifade eden Osman Şen, “Akşam palamut balığı yedik, kim katılmaz ki festivale. Ücretsiz olduğu için millet katılıyor. Maksat katılmak, uzun zamandır balık çıkmıyordu, bu sene herhalde balık bol olacak” diye konuştu.

“Balığı severim, hamsi olduğu zaman daha çok severim”

Balık alabilmek için çok fazla kuyruk olduğunu söyleyen Muhammet Aslan, “Böyle festivallerin yapılmasını iyi buluyorum. Balığı severim, hamsi olduğu zaman daha çok severim. Her belediyenin bunu yapması gerekiyor, sadece Fatih Belediyesi ile kısıtlanmaması gerekiyor. Beyoğlu olsun, her ilçede yapılması gerekiyor” dedi.

Festival boyunca 8 bin kişilik uskumru, 4 bin kişilik palamut, 2 bin 500 tane istavrit tava, 3 bin tane balık böreği, 4 bin tane balık köftesi, 2 bin porsiyon kalamar tava, 2 bin 500 porsiyon hamsi tava, 5 bin midye tava vatandaşlara ikram edilecek. Ayrıca 13’üncü Tarihi Yarımada Balık Festivali’nin son günü olan 17 Eylül’de Galata Köprüsü’nde oltayla balık tutma yarışması düzenlenecek. Balıkçılar, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile birlikte oltalarını Haliç’in sularına sallayacak. Oltalarını sallayan vatandaşlar arasından iki saat içinde en çok balığı tutan yarışmacılara ödülleri düzenlenecek törenle verilecek.