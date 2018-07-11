Kediyi kurtarmak için iş yerinin duvarlarının bir kısmını yıkan ekiplerin hayvanın sıkıştığı noktayı belirleyerek kurtarma çalışması kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Maltepe Feyzullah Mahallesi’ndeki bir iş yerinde, yeni doğan bir yavru kedi annesinden ayrılarak apartman boşluğundan aşağı düştü. Giyim mağazası olan iş yerinden alışveriş yapan duyarlı vatandaşlar işittikleri kedi sesi üzerine Maltepe Belediyesi Arama-Kurtarma birimi ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Vatandaşlar sosyal medyadan belediye başkanına ulaştı

Çevrede bulunan bazı vatandaşlar da sosyal medya üzerinden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a ulaştı. Durumdan haberdar olan Başkan Kılıç’ın da talimatıyla Maltepe Belediyesi arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

İş yeri duvarlarının yıkılmasına karar verildi

İş yerine, itfaiye ekipleriyle gelen arama-kurtarma birimi yetkilileri uzun süren incelemelerinin ardından, kediye ancak duvarın belirli bir bölümünün yıkılarak ulaşabileceğine karar verdi. İş yerinde meydana gelecek zararın belediye tarafından karşılanacağını aktaran yetkililer iş yeri yıkımı için dükkan sahiplerinden izin aldı.

‘Şanslı’ adı verilen yavru kedi müşahede altına alındı

4 kişilik itfaiye, 2 kişilik Maltepe Belediyesi Arama-kurtarma birimi ve 1 kişiden oluşan veteriner hekim eşliğinde başlatılan zorlu kurtarma sürecinde hem çatıdan, hem de duvardan yıkım yapılarak, kedinin konumu belirlendi. Daha sonra kedinin bulunduğu yerde dikkatli bir şekilde yıkım yapan ekipler yavru kediye ulaştı. Oldukça bitkin olduğu gözlenen ve ‘Şanslı’ ismi verilen kedi, belediye veteriner hekimlerince, hemen kliniğe götürülerek müşahede altına alındı.

Yeni doğmasından ötürü gözleri kontrol edilen ve sıvı takviyesi yapılan kedinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Yavru kedinin annesi bulunmaması halinde dükkan sahibinin kediyi sahipleneceği kaydedildi.