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Vatandaşlar uygun fiyatlı ürünler ile buluşacak

Vatandaşlar 22 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Fırsat Garajı’nda uygun fiyatlı ürünleri satın alma şansı yakalayacak.

Vatandaşlar 22 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Fırsat Garajı'nda uygun fiyatlı ürünleri satın alma şansı yakalayacak.


Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tekstilden ayakkabıya, ev dekorasyonundan mobilyaya, kırtasiyeden oyuncağa, zücaciyeden kozmetiğe kadar uygun fiyatlı ürünlere 22 Eylül - 7 Ekim 2018 tarihleri arasında 212 İstanbul Power Outlet'te açılacak 212 Fırsat Garajı'nda ulaşacak. Yapılan açıklamaya göre dünyaca ünlü bir çok markanın ürünleri uygun fiyatlarla kapalı otopark alanında projeye özel hazırlanan alışveriş alanında ziyaretçilerle buluşacak.

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