Vatandaşların kripto para hesaplarını boşaltan dolandırıcılık şebekesi çökertildi: 10 tutuklama

İstanbul'da onlarca vatandaşın kripto para borsasındaki hesap bilgilerini ele geçirerek yüzbinlerce liralık vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi çökertildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir internet sitesi üzerinden vatandaşların kripto para borsasındaki hesap bilgilerinin ele geçirilmesi neticesinde dolandırılarak maddi zarara uğratıldığı yönünde ihbar aldı. Alınan ihbar doğrultusunda çalışma yapan siber polisi, 14 kişinin kripto para borsasındaki hesaplarına ilişkin bilgileri ele geçirerek 437 bin lira vurgun yapan yeni bir dolandırıcılık şebekesini tespit etti.

İlk kez ortaya çıkan kripto para dolandırıcılığı

Yapılan tespitlerin ardından yüklü miktarda vurgun yapan şebeke üyelerinin adreslerini belirleyen polis, 23 ve 26 Ekim tarihlerinde peş peşe eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda, vatandaşların kripto para hesap bilgilerini ele geçirerek dolandırıcılık yapan şebekeye mensup 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 18 cep telefonu, farklı GSM şirketlerine ait 18 ayrı sim kart, 22 flash bellek, 6 dizüstü bilgisayar, laptop, 3 hard disk, 2 sahte sürücü belgesi, 1 sahte İETT indirimli taşıma kartı ve 1 tablet ele geçirildi.

Kripto para borsasında hesapları bulunan 14 mağdur

Şebekenin, ‘oltalama' yöntemini kullanarak web siteleri üzerinden elektronik para birimi ‘Bitcoin' borsasında hesapları bulunan kişilerin bilgilerini ve GSM hatlarına tanımlı şifrelerini ele geçirdikleri, mağdurların borsa işlemlerini sahte belgelerle temin ettikleri kendi GSM hatlarına yönlendirdikleri, bu yöntemle de mağdurların kripto para borsasındaki hesaplarını kendi hesaplarına yönlendirerek boşalttıkları ortaya çıktı.

Konu ile ilgili yakalanan zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından 26 Ekim Cuma günü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şebeke üyelerinden 10'u ‘nitelikli dolandırıcılık' suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

Operasyon anı kamerada

Öte yandan dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon anı polis kameralarınca da kayda alındı. Baskın yapılan adreslere özel harekat polisleri ile girildiği görülürken, evde silah ve elektronik materyaller de yer alıyor. Aynı görüntülerde, çökertilen şebeke üyelerinin, dolandırdıkları vatandaşların kripto para borsasındaki hesap bilgilerini ele geçirdikten sonra banka şubesi ve ATM'lerinden işlem yaptıkları görülüyor.