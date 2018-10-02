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Vatandaşların üzerine böyle araba sürdü

Bakırköy’de aracın içinde bir kadını darp eden şahsın, duruma tepki gösteren vatandaşların üzerine araba sürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bakırköy'de aracın içinde bir kadını darp eden şahsın, duruma tepki gösteren vatandaşların üzerine araba sürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Bakırköy'de aracın içinde bir kadını darp eden şahıs, duruma tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek kaçmaya çalıştı. Olay yerinden yaklaşık 300 metre sonra polis ekiplerince yakalanan şahıs gözaltına alındı. Olay anına ait ise yeni görüntüler ortaya çıktı.


G.S. isimli şüpheli şahsın vatandaşların üzerine araba sürdüğü anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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