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17 Temmuz 2018 13:30

Vatandaşların yaşlı adamı hayatta tutuma çabası kamerada

İstanbul Feriköy’de yol kenarında kalp krizi geçiren bir vatandaşın yardımına taksi şoförü ve vatandaşlar koştu.

Vatandaşların yaşlı adamı hayatta tutuma çabası kamerada

17 Temmuz 2018 13:30

Vatandaşların yaşlı adamı hayatta tutma çabası ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, 30 Haziran’da Feriköy, meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bir yakının vaftiz törenine katılmak için kiliseye gelen bir kişi, tören çıkışı fenalaştı. Fenalaşarak yere düşen vatandaşın yardımına çevredekiler koştu. O esnada oradan geçen bir taksi şoförü de aracını durdurup yaşlı adamın yardıma koştu. Taksi şoförü kalp krizi geçirdiğini düşündüğü yaşlı adama kalp masajı yapmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra yaşlı adamı hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan o anlar da güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



İnsanlık görevimizi yerine getirdik


Kalp krizi geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi yapan esnaflardan biri, "Kiliseden çıkan yaşlı bir vatandaşın yere yığıldığını gördük. Biz de insanlık görevimizi yerine getirerek yardıma koştuk. Ambulansa haber verdik. Bilinci açıktı ancak sağlık ekipleri alarak hastaneye götürdü. İyi olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı.




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