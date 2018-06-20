Vatandaştan Bakan Özhaseki’ye "imar barışı" ablukası

Vatandaşlar tarafından adeta abluka altına alınan Bakan Özhaseki; " Fikirtepe kentsel dönüşümün en kötü örneklerinin başında geliyor" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen toplantıda vatandaşlara "İmar Barışı" ile ilgili detayları anlattı. Toplantı sonrası vatandaşlar Bakan Özhaseki’yi adeta abluka altına aldı. Basın mensuplarına etkinlik sonrası açıklama yapan Bakan Özhaseki burada da vatandaşların ısrarlı sorularıyla zor anlar yaşadı. Bir kadının bilgi almak istemesi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Abla ne olur sakin ol. Çözeceğim işini bir dakika dur" diye seslendi. Ardından açıklamasına başlayan Bakan Özhaseki, "İnternete baksalar hepsinin cevabı var.Ama ısrarla bana sormak istediğinden bu kargaşa çıktı. Allah’a şükür imar barışı çıktı" dedi. Sorunlu yapılarla ilgili çözüm getiren bir yasa çıkarıldığın söyleyen Bakan Özhaseki; "Yaklaşık 80 milyondan ülkede 50-55 milyonun devletle ihtilaflı. Sabırlıca herkes internete girse bir kere çözecek işi. Fakat kimse okumuyor. Anlatmaya çalışıyorum ama ısrarla bana şu soruyu cevapla diyorlar. Hepsini rahatlatacak bir yasa geldi. İmar açısından devrim niteliğinden bu yasadan sonra kentsel dönüşümle birlikte iyileştirme olacak" dedi. Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm ile ilgili soruyu da cevaplayan Bakan Özhaseki, "Fikirtepe ile ilgili ya bakanlıkla anlaşarak vatandaşın yola çıkması lazım ya da belediyelerin devrede olması lazım. Vatandaşla müteahhitin arasında ciddi bir kurum olması lazım. Bazen işler iyi gider. Müteahhit de vatandaş da iyi niyetlidir. Vatandaş bazen tamahkarlık yaparsa müteahhit de iyi niyetli olmazsa o zaman belalar kopup geliyor. Fikirtepe’de adalar içine mütaahhittler dalmış . Bir adanın içerisinde müteahhit yetkili gibi gözüküyor. Yetkinin kimde olduğu belirsiz. Müteahhit bir kısmını satacak finanse edip çözüp noktasına gelecekken inşaata başlayamamış. O zaman kendisi de batmış kendi batınca vatandaş da batmış. Bakanlık olarak isteğimiz vatandaşların belediye ile ortak hareket etmesi, belediye başkanına güvenmesi. Vatandaşlarla uzlaştığında kefil belediyedir arkasında duran devlettir. Şahıslarla müteahhitler karşı karşıya kalırsa Fikirtepe gibi bir takım sıkıntılar doğar. Birinci etaptaki sıkıntıları çözdük biz. Batmış müteahhitin elinden işi aldık biz yapıyoruz. Şimdi orada bir gruba ait düğümlenmiş bir iş var. Vatandaş kirasını da alamıyor. Evinden çıkmış aylarca . İnşaat da başlamamış ama dışarıdan görünen özel hukuk ilişkisi var. Arsasını mütaahhite vermiş. Müteahhit yapamamış. Ne olacak mahkemeye gidecek hakkını arayacak. Siyaset kurumu da çözüm bulma kurumu. Bu alanda biz elimizi taşın altına koyuyoruz. Sıkıntılı ı arsaların her birinde gerekirse müteahhitlik yapıyoruz.Vatandaşların sorununu çözüyoruz. Beş altı adada biz bakanlık olarak müteahhitlik yapıyoruz. Banane müteahhitlikten.Bir bakan olarak benim işim mi ? Asla değil ama binlerce vatandaş mağdur olunca gittik devreye girdik. Fikirtepe kentsel dönüşümde en kötü örneklerin başında eliyor . Şahane bir semt. Müthiş ortam var. Evler bittiğinde çok değerlenecek. Kentsel dönüşüm açısında yapılan işlemler neredeyse tamamı hatalı. Belediyeler devrede olmadığın için vatandaş mağdur olmuş. Bakanlık olarak inşallah onu gidereceğiz" dedi. Bakan Özhaseki açıklamanın ardından salondan çıkarken vatandaşların yoğun ilgisinden zor anlar yaşadı.