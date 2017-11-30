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30 Kasım 2017 17:26

Vefalı köpek, parkta ölen sahibinin başından ayrılmadı

Beşiktaş Nispetiye Metro İstasyonu çıkışında bulunan parkta madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs ölü bulundu.

Vefalı köpek, parkta ölen sahibinin başından ayrılmadı

30 Kasım 2017 17:26

Parkta cansız yatan şahsın yanından ayrılmayan köpeği ise görenleri duygulandırdı.


Beşiktaş, Nispetiye Metro İstasyonu çıkışında bulunan parkta meydan gelen olay iddialar göre şöyle gerçekleşti. Akşam saat 16.30 sıralarında parkta hareketsiz halde bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde hareketsiz bir şekilde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri şerit çekerek hayatını kaybeden vatandaşın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde şahsın üzerinde kimlik çıkmadı.


Ölü bulunan şahsın 30 yaşlarında olduğu ifade edildi. Yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından şahsın ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için cenaze Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.




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