Bazı veliler, İstanbul’da son zamanlarda yaygınlaşan 9-10-12D adı altında okulun içine kadar sokulan kamyonetlerin üzerinde bulunan paralı sinema ünitelerinde rahatsız olduklarını dile getirdi. Veliler, 3 dakikalık sinema gösterisi için çocukların derslerinden çıkıp film seyretmelerini istemediklerini belirterek, bu filmleri parası olan öğrencilerin seyrettiğini, parası olmayan öğrencilerin seyredemediğine dikkat çekti. Bu durumun çocukların üzerinde psikolojik etkileri olduğunu ifade eden ebeveynler, bu tarz etkinliklerin ders saatinde yapıldığına vurgu yaparak, eğitimin bölünmemesi istiyor. Bu tür etkinliklerin ise Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılmasını istediler.

’’Eğitimin bölünmesini istemiyoruz’’

Konu ile ilgili şikayetini dile getiren veli Ali Akkaya, "Genelde 10D gibi gösterim yapılan yerlere karşıyız. Sağlıksız bir kamyonet kapının önüne geliyor, içinde 6-10 kişi var. Çocuklar derslerden alınıyor, dışarıya çıkarılıyor sırayla 3-5 dakikalık 10-D gösteri için 10 TL- 20 TL gibi para toplanıyor. Bir de öncesinde okullar, evlere zarf gönderiyor; şu gösteri var, bu kadar para gibi. Bizler çocukların okullarda eğitim görmesini istiyoruz. Eğitimin bölünmesini istemiyoruz. Çocuk 3 dakikalık filmi seyretmek için dersinden çıkıyor, sıraya giriyor ve oradan gidip filmini seyredecek. Filmden çıktıktan sonra diğer arkadaşlarına bunu anlatacak. Bunu seyredemeyen öğrenciler ve parasını gönderemeyen öğrenci velileri var. Okul, onların psikolojisinin nasıl olduğunu düşünmüyor. Okul aile birliği düşünmüyor. Okul aile birliğine şunu söylüyoruz: Parası olmayan öğrencilere de kendileri seyrettirebiliyorsa bu çok güzel bir şey. Parası olmayan hiçbir öğrencinin bu filmi seyrettiğini tanık olmadık. Parası olan seyrediyor, parası olmayan seyretmiyor’’ şeklinde konuştu.

’’Bu iş, Milli Eğitim Bakanlığı çerçevesinde yapılsın’’

Eğer okul böyle etkinlik yapıyorsa kendisi yapsın diyen veli Akkaya, ’’Dışarıdan birileriyle ortak yapmasın. Biz, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bunu bekliyoruz. Bunu işi Milli Eğitim Bakanlığımız çerçevesinde yapılmasını arzu ediyoruz. Diğer konu, çocuklar haftada 3-4 gün boyunca dışarıda tiyatro, sinema gibi yerlere gönderiliyor. Bunları da uygun bulmuyoruz. Bu şikayetlerimizi okul müdürlerine ilettiğimiz zaman ise; Okul Aile Birliği diye birlik kurulmuş. 5-6 kişi memur gibi orAda çalışıyor. 2 bin ilE 3 bin TL maaş alıp sigortalarını okula ödettiriyor. Aylık olarak okula giderleri ortalama 20 bin TL. Okul ne yapsın? Okul bu parayı karşılamak için bir sürü etkinlik düzenliyor ve bu parayı toplamaya çalışıyor’’ ifadelerini kullandı.

Diğer bir veli Osman Akeniz, ’’Bana kalırsa acı verici bir olay. Türkiye’deki hayat şartlarımız belli. Bazı aileler sinema nedir bilmiyorlar. Okul aile birlikleri, bu ailelerden ciddi para topluyorlar. Bundan okul müdürü ve il milli eğitim müdürümüzün bilgi olması lazım. Benim 2 tane kızım var. Bazen kızım arar, ’’Baba, Kültür Bakanlığı’nın müzelerle ilgili tanıtım var’’ der. Git dediğim zamanda şunu söylüyor: ’’Baba, 100 TL ya da 200 TL gönderir misin’’ diyor. Belki bende var ama bazı vatandaşlarda yok. Bu konu ile ilgili bakanımıza çağrımız ise bunun önüne geçmesidir. Binlerce öğrenci var, her öğrenciden 50 TL toplandığı zaman ciddi bir miktar çıkıyor. Bazı aileler bu parayı veremiyor. Çocuklar psikolojik olarak üzülüyor’’ dedi.