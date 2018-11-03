Veloturk Gran Fondo Çeşme 2018'de 140 çocuk bisikletlerine kavuştu

Çeşme'ye iki gün boyunca bisiklet heyecanı ve coşkusu yaşatacak Veloturk Gran Fondo Çeşme, Veloturk'ün “Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler” projesi kapsamında 140 öğrencinin bisiklet hayallerinin gerçekleşmesini sağladı.

Argeus Travel & Events ile Veloturk tarafından Carraro'nun ana sponsorluğunda düzenlenen Veloturk Gran Fondo Çeşme'de elde edilen tüm gelirler, 140 öğrenciye bisiklet hediye edilmesi için kullanıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlediği ihtiyaç sahibi 140 ilk ve ortaokul öğrencisine hediye bisikletlerinin verildiği etkinliğe Argeus Travel & Events Sahibi Aydın Ayhan Güney, organizasyon görevlileri, sponsor markalardan temsilciler, Veloturk ekibinden Sarper Günsal, Arda Türkmen, Berkem Ceylan, Aydın Diricanlı ve Umut Duygu'nun yanı sıra kamu kuruluşlarından temsilciler de katıldı.

Çocuklar, mutluluklarını dile getirdi

Bugüne kadar 2.500 ihtiyaç sahibi öğrenciyi hediye bisikletler ile buluşturan Veloturk'ün “Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler” projesi kapsamında hediye bisikletlerini alan öğrenciler, hayatları boyunca unutamayacakları bir gün yaşadıklarını ve mutluluklarını dile getirdiler.

Veloturk Gran Fondo Çeşme, gelecek yıllarda da öğrencilere bisiklet hediye edilmesine olanak sağlayarak çocuklarımızı spora teşvik etmeye, sokakta oynayacakları bir oyuncağa sahip olmalarını sağlamaya ve sağlıklı yaşamalarına destek olmaya devam edecek.

Veloturk Gran Fondo Çeşme parkur startları 08.00 ve 09.00'da verilecek

17 farklı ülkeden sporcunun yarışacağı Veloturk Gran Fondo Çeşme'nin parkur startları ise 4 Kasım Pazar günü 08.00 ve 09.00 saatlerinde verilecek.

479 sporcunun katılacağı ve 100 kilometre uzunluğunda olacak LAPIERRE parkuru 08.00'de başlarken, 857 bisikletçinin kayıt olduğu 47 kilometre mesafeli TOYOTA Hybrid parkurunun başlangıç saati ise 09.00 olacak.

Veloturk Gran Fondo Çeşme, 4 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek ödül töreni ile birlikte sona erecek.