Venedik Mimarlık Bienali’ne Türkiye’den de bir üniversite davet edildi

Bienalde, BİLGİ Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şebnem Yalınay Çinici’nin koordinatörlüğünde, birinci sınıf öğrencilerinin ürettiği ‘Carapace’ projesi sergilenecek.

Dünyanın önde gelen mimarlık etkinliklerinden biri olan Venedik Mimarlık Bienali, bu yıl 26 Mayıs - 25 Kasım 2018 tarihleri arasında Giardini ve Arsenale bölgeleri başta olmak üzere kentin çeşitli noktalarına dağılmış mekanlarda düzenlenecek. Küratörlüğünü Yvonne Farrell ve Shelley McNamara’nın yaptığı bienalin, teması ‘Free Space’ olacak. Bienalin Global Art Affairs (GAA) tarafından düzenlenen etkinliklerine, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Türkiye’den davet edilen ilk üniversite olarak katılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 16’ncı Venedik Bienali’nde birinci sınıf öğrencilerinin ComputationBased_BasicDesign@BİLGİ stüdyosunda ürettiği Carapace (Kaplumbağa sırtı) projesi ve bölümün diğer tüm stüdyo çalışmalarını dijital olarak sergiledikleri QR linklerle yer alacak.

Projenin koordinatörlüğünü yürüten BİLGİ Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şebnem Yalınay Çinici “Böyle büyük bir etkinlikte nasıl yer alabileceğimizi fakülte olarak değerlendirdiğimizde, birinci sınıf öğrencilerimizin 2010 yılından itibaren ComputationBased_BasicDesign@BİLGİ stüdyomuz kapsamında 1:1 ölçekte kendilerinin tasarlayıp kurdukları projelerden biriyle yer almak istedik. Özgünlüğü, hafifliği ve bienal koşullarına uygunluğu nedeniyle 2013 yılında dokuz öğrencimiz tarafından üretilmiş olan Carapace projesiyle katılmaya ortak karar verdik” dedi.

Projenin bienale hazırlığı ve tekrar üretimi için proje sahibi öğrencilerle birlikte BİLGİ İç Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. öğretim üyesi İdil Karababa, BİLGİ Mimarlık Bölümü araştırma görevlisi Bilge Bal, öğretim görevlileri Caner Bilgin ve Ertunç Hünkar’ın aralarında bulunduğu akademisyenlerin ve üretim atölyesi sorumlusu Rahman Çelebi ile aylar süren bir çalışma yürütüldü.

Projenin yanı sıra bienalde, bölüm öğretim üyeleri Elif Kendir Beraha ve Oğul Can Öztunç ve öğrenci Akın Arslan, Ahmet Berk Hot, Ayça Özgün, Can Çobanoğlu’nun tasarımı olan tüm stüdyo çalışmalarının dijital olarak sergilendiği QR linkler de ziyaretçilere sergilenecek.

Carapace ünlü mimarların eserlerinin yanında sergilenecek

16’ncı Venedik Mimarlık Bienalinde sergilenecek Carapace projesi, 2013 yılında Ece Abdioğlu, Ekin Arslan, Ece Emanetoğlu, Deniz Eskiçırak, İdil Işıksoy, Kübra Koyuncu, Elif Özüçağlıyan, Pelin Tatlıcı ve Eylül Utkan tarafından birinci sınıf ComputationBased_BasicDesign stüdyosu final projesi olarak tasarlandı ve üretildi.

Sert kabuklu hayvanlardan esinlenerek tasarlananan ve yapıyı bir arada tutan herhangi bir kilit sisteminin kullanılmadığı Carapace ile amaçlanan, malzemenin kendi kendine sabitlendiği bir sistem tasarlamak ve tek başına bir makro-formu ayakta tutmak. 129 üçgen yüzey ve yaklaşık 700 eklem merkezi olarak birbirine kenetlenen, farklı yedigen, altıgen ve beşgen biçimlerden oluşan projede detaylarda ikinci ek bir malzeme kullanılmayıp parçalar iç içe geçen bir kilitlenme sistemi ile bir araya getirildi. Tüm parçalar bir araya gelince yapı kendini kendi ağırlığıyla bu iç içe geçirme sistemi ve geometrisi ile kilitleyerek ayakta tutuyor.

Bienal için biraz büyütülerek tekrar üretilen Carapace, 26 Mayıs-25 Kasım 2018 tarihleri arasında Giardini bölgesi girişine yakın Marinaressa Gardens’da sergilenecek. Marinaressa Gardens’da ayrıca; Antidote Art and Design, Groupwork + Amin Taha ve Atelier Romeo, Meyer Architects ve Daniel Libeskind’in de bienal çalışmaları yer alacak.