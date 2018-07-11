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11 Temmuz 2018 12:08

Venezuela Devlet Başkanı Diriliş Ertuğrul dizisinin setini ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni için Türkiye’ye gelen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hayranı olduğu Diriliş Ertuğrul dizisinin setini ziyaret etti.

Venezuela Devlet Başkanı Diriliş Ertuğrul dizisinin setini ziyaret etti

11 Temmuz 2018 12:08

Dizideki "Alp" karakterleri tarafından at üzerinde karşılanan Maduro, platodaki demirci bölümünde demir dövdü. Dizi hakkında bilgi alan Maduro, oyuncularla bol bol sohbet etti.


Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Göreve Başlama Töreni için Türkiye’ye geldi. Maduro, hayranı olduğu Diriliş Ertuğrul dizisinin Beykoz’daki setini de ziyaret etti. Sete arabasıyla gelen ve arabasını yol boyunca kendisi kullan Maduro’yu, dizideki "Alp" karakterleri at üzerinde karşıladı.


Maduro, eşi Cilia Flores ve beraberindeki heyetle birlikte dizi setini gezdi. Bu sırada kendisine eşlik eden dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve yönetmeni Metin Günay’dan dizi ve set çalışmaları hakkında bilgi alan Maduro oyunculara dizideki adlarıyla hitap ederek ekiple bir süre sohbet etti. Maduro, oyuncularla şakalaşarak geçirdiği keyifli sohbetin ardından platodaki demirci bölümünde demir dövdü.


Daha sonra Ertuğrul Bey’in çadırına geçen Maduro burada kafasına börk takarak, ekiple hatıra fotoğrafı çektirdi. Maduro’nun dizi hakkında bilgi aldığı sırada, dizide yer alan "Halime" karakterinin neden öldüğünü sorduğu öğrenildi.


Sette yemek ikramının ardından açıklama yapan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dizide emeği geçenlere teşekkür ederek, sette çok iyi ağırlandıklarını söyledi. Nicolas Maduro’ya, ziyaretin ardından bir kılıç hediye edildi. Maduro, dizi setinden yine kendi kullandığı araçla ayrıldı.


Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Venezuela Devlet Başkanı Sayın Nicolas Maduro, Diriliş Ertuğrul dizimizin setini ziyaret etti. Kendisi de Diriliş Ertuğrul hayranı olan Sayın Maduro’ya Türk mutfağının seçkin yemeklerinden ikram ettik" ifadelerini kullandı.




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