Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Nusr-Et'te yemek yedi

Venezuela lideri Nicolas Maduro, dünya çapında birçok ünlünün ziyaret ettiği Nusret Gökçe'nin restoranında yemek yedi. Yemeğin ardından Nusret, üzerinde ünlü saltbae hareketinin olduğu tişörtü devlet başkanına hediye etti.

Çin'e yapmış olduğu resmi ziyaretin ardından İstanbul'a gelen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, eşi Cilia ile birlikte Türkiye'de ve dünyada tanınan Nusr-Et'te yemek yedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Nusret, Venezuela Devlet Başkanı Maduro karşısında şovunu yaparak et servis ediyor. Ardından üzerinde ünlü saltbae hareketini yaparken çekilmiş fotoğrafının baskısı bulunan tişörtü hediye ediyor.