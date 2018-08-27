Vergi affında son gün yoğunluğu

Vatandaşlar, uygulamanın faydalı olduğunu belirtirken başvuru süresinin ise bir kez daha uzatılmasını istediler.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki alacakların yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi bugün mesai bitiminde sona eriyor. Milyonlarca insanı yakından ilgilendiren yapılandırmadan faydalanmak isteyenler vatandaşlar vergi dairelerinde son gün yoğunluğunun yaşanmasına sebep oldu.

Vergi borçlarını yeniden yapılandırmak için Bahçelievler Uygulama Grup Müdürlüğü’ne gelen vatandaşlar, uygulamanın faydalı olduğunu ve başvuru süresinin bir kez daha uzatılmasını isteyerek, şu ifadeleri kullandılar:

“Çok borcumuz yok 700-800 TL falan var. Çok iyi oldu Allah razı olsun.”

“Baya iyi, faydalı bir uygulama. Peşin ödeyip bitirmeye çalışıyorum.”

“Bir ay daha uzatılsa iyi olur. Bin 400 TL borcum var; onu taksitlendirmeye geldim. Biz Türk milleti her zaman son güne geliyoruz maalesef.”

“Vergi yapılandırması, HGS, trafik cezası üçü de var. Gecikme cezalarını da siliyorlarmış o yüzden sıradayız. Araya 9 günlük bayram tatili girdiği için bugün uzatılmalıydı. Bence akşam da uzatılacak.”

“2008’den beri bir sürü borç varmış hiç haberim olmadı. İnternetten akşam baktım 30 Eylül’e kadar peşin yatırılırsa faiz siliniyor diye ben de yapılandırıp gideceğim. Uzatılsa iyi olur böyle devam ediyorsa demek ki daha bitmemiş.”

“Daha evvelden taşıt borçlarımız vardı onları ödemeye geldik. Bin TL’ye yakın borcum var taksit yapacağız ve daha kolay ödeyeceğiz.”

“Zaman olarak uzatılırsa iyi olur halk için. Vatandaşa illa ki faydası var; taksitlendirme yapılıyor, bir anda ödeyemeyen adam rahat ödeyebiliyor.”

Mükellefler büyük indirimlerden faydalanabilecek

Vatandaşlar, devlete borçlarının bulunup bulunmadığını Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresinden ve mobil uygulamasından sorgulayabiliyor. Yapılandırmaya başvuran mükellefler yüzde 50 ile yüzde 90 arasındaki indirimlerden faydalanabiliyor. Vatandaşlar taksit seçeneği ile geçmiş yıllara ait cezaları taksitlendirebilirken peşin ödemelerle büyük indirimlerden de yararlanabiliyor.

Ödemeler Eylül ayında

Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet adresinden ve tüm vergi dairelerinden yapılabiliyor. Vatandaşlar, istedikleri işlemlere e-devlet üzerinden de erişebiliyor. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından vergi dairelerine ödemelerin ise Eylül ayında gerçekleştirileceği belirtildi.