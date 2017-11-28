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28 Kasım 2017 15:27

Vergi davaları uzmanı şirket artık Türkiye’de

Dünya genelinde 78 ofiste 2 Bin 500 personelle vergi ve hukuk alanında danışmanlık hizmeti veren Andersen, Ocak ayından itibaren Türkiye’de de ofis açacak.

Vergi davaları uzmanı şirket artık Türkiye’de

28 Kasım 2017 15:27


ABD’de 2013 yılında kurulan Andersen Global, halihazırda 2 Bin 500’ü aşkın çalışanı ile üye şirketleri ve anlaşmalı şirketleri aracılığıyla 78 ofiste faaliyetini sürdürüyor. Dünya genelinde vergi ve hukuk alanında çalışmalar yürüten şirket, hukuken birbirinden ayrı ve bağımsız olan, vergi ve hukuk danışmanlarını barındıran üye şirketlerden oluşuyor.


Müvekkillerine vergi ve hukuk danışmanlığı hizmeti veren Nazalı Vergi ile geçtiğimiz günlerde yapılan ön protokol neticesinde ünlü şirket, 2018 Ocak ayında Türkiye’de de ofis açacak. Yapılan anlaşma neticesinde Nazalı Verginin İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da ki ofisleri, dünyaca ünlü şirketin üye firması olarak hizmet verecek.


"Uluslarası teklifler alacağız"


Bu adımın global bütünleşme için önemli olduğunu belirten ünlü şirketin Türkiye’deki yönetici ortağı Ersin Nazalı, "Yapılan işbirliği ile tecrübe ve kapasitemizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Ayrıca uluslararası düzeyde ek teklifler almamıza ve önemli pazarlarda sorunsuz bir şekilde kendimize yer edinmemize yardımcı olacaktır” dedi.




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