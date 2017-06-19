Vergi müfettişleri şehit aileleriyle iftar yaptı

İstanbul Boğazı’nda vapurda gerçekleştirilen iftara, vergi müfettişlerinin yanı sıra çok sayıda şehit ve gazi ailesi ile gazeteci katıldı. Kabataş İskelesinden hareket eden vapur Üsküdar iskelesinden de misafirleri alıp boğaza açıldı. Yemekten sonra akşam namazı için Kuleli’de mola verildi. Dernek yönetimi, masaları tek tek gezerek şehit ve gazi aileleri ile diğer davetlilerle görüştü.

Misafirlere selamlama konuşması yapan Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Musa Deniz, bu yıl iftarlarını şehit ve gazi aileleriyle birlikte yaptıklarını söyledi. Deniz, “Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapan vergi müfettişi ve vergi müfettiş yardımcılarının üyesi bulunduğu derneğimiz, bu yıl iftarını şehit ve gazi aileleriyle birlikte yapmıştır. Bu bizler için büyük bir onurdur. Vatanımız ve milletimiz uğruna hayatını feda eden yüce şehitlerimiz için Rabbimden rahmet niyaz ediyorum” dedi.

Meslektaşlarının çalışma hayatında ilkeli hareket ettiğini ifade eden Deniz, “Geçtiğimiz Şubat ayı sonunda devraldığım başkanlık bayrağını, ekip ve dava arkadaşlarımla beraber, daha ileriye, yeni başarılarla en tepeye taşımanın istek ve azmindeyiz. ‘Meslektaşlarımızın alın teri yetimin hakkının teminatıdır’ inanç ve şiarı, çalışma hayatımızın çerçevesini çizmektedir. Vergi müfettişleri olarak bu ilke ile hareket etmenin bilincini ve gururunu taşıyoruz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından ise vapurun üst katında müzisyenler tasavvuf musikisi ve ezgiler seslendirdi. Semazen gösterisi yapıldı. Programın sonunda da dernek yönetim kurulu üyeleri toplu fotoğraf çektirdi.