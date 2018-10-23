VERİMDER uyardı: "Bu kış çok sert geçecek"

Yapılarda doğalgaz ve diğer yakıt giderleri artacak. Artan doğalgaz fiyatları ile birlikte daha da yükselecek faturalara karşı önlem için en etkili yol ise enerji tasarrufu. Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER), konutlarda gerçekleştirilecek en önemli enerji tasarrufunun ısı yalıtımı ile sağlanabileceği konusunda uyarıda bulunuyor ve vatandaşlar tasarrufa çağırdı.

Enerjinin yaklaşık yüzde 37'si konut gibi yaşam alanlarında tüketiliyor. Ayrıca tüketilen toplam enerjisinin yaklaşık yüzde 80'i ısıtma ve soğutma için harcanıyor. Yükselen doğalgaz fiyatları ile birlikte evlerin enerji ihtiyacı bu kış faturaların da ısısını artıracak. VERİMDER araştırma departmanının yaptığı hesaplamalarda, 'ısı yalıtımı uygulayan yapılarda' konut başına faturalarda 500 TL'ye varan tasarruf sağlamak mümkün.

VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin; "Enerji Bakanlığımızın da sadece kamu binaları değil Türkiye'deki tüm konutları enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konusunda uyardığı ve bu konuda önlemler almak amacıyla projeler geliştirdiği bir gerçek. Enerji verimliliğini başta yapılarda olmak üzere hayatın her alanında birincil öncelik olarak belirleyen VERİMDER olarak tüm bireyleri enerji ve ısı tasarrufunda etkin olmaya davet ediyoruz. Ulusal ve uluslararası standartlara uygun kalitede malzeme ve kaliteli işçilik ile yapılacak ısı yalıtımı uygulaması sayesinde, binaların ısıtılması ya da soğutulması için harcanacak enerjide ve enerji için ayrılan bütçede yüzde 35-50 arasında tasarruf sağlanabilir. Ülkemizde ısıtma için kullanılan yakıt ve elektrik tüketimine bağlı olarak, sera gazı salım miktarının ve çevre kirliliğinin azaltılmasına da yardımcı olunur" dedi.

Prof. Alkin sözlerine şunları da ekledi: "Isı yalıtımı sayesinde dış cephenin sıcaklığı ile iç cephenin sıcaklığı birbirine karışmayacağından, yapıları ısıtmak için kullanılacak enerji miktarı düşer. Dolayısıyla ay sonu gelecek doğalgaz faturalarında da gözle görülür bir düşüş gözlenir".

VERİMDER vatandaşları ısı yalıtımı vasıtasıyla tasarrufa çağırırken bu bilinci toplumun her alanında yaymak üzere 'Anadolu Buluşmaları' adı altında düzenlediği seminer ve toplantılarda özetle şu ana başlıkları vurguluyor:

Kış aylarında evi ısıtmak için kullanılan enerjinin yüzde 50'si dış cephenin yalıtımsız olması nedeniyle boşa gidiyor. Her ay ödediğiniz doğalgaz faturasının yarısı ısı kaybı nedeniyle buharlaşıyor.

Yüksek doğalgaz faturalarını düşürmek ancak ve ancak ısı yalıtımı ile mümkün.

Dış cephe ısı yalıtımı, tasarrufun yanı sıra binanın dış yüzeyinde oluşabilecek yoğuşmanın neden olduğu bakteri, mantar, siyah leke ve küflenmenin de önüne geçiyor.

Isı yalıtımı, binanın taşıyıcı sistemini rutubetten uzak tutarak, ömrünü uzatıyor, değerini yükseltiyor.