“Verimli ve israfsız üretim çok önemli ”

Sürdürülebilir Gıda Konferansı'nda, “Gıda Sistemlerinde Küresel Vizyondan Yerel Fırsatlara''oturumunda Food and Drink Federation (FDE) Başkanı lan Wright ile beraber konuşmacı olarak yer alan Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü, gıdanın güvenli olarak ve israf edilmeden, besleyici değerleri korunarak tüketiciye ulaşmasının önemli olduğunu ifade etti.

Dünya kaynaklarının dikkatli ve daha verimli kullanılmasının gündemdeki önemli konulardan biri olduğuna dikkat çeken Tütüncü, hammadde alımından, ürünün tüketiciye ulaşıncaya kadar olan süreçte israfsız ve verimli üretimin hem gıdanın tüketiciye maliyeti hem de kaynakların verimli kullanılması bakımından maliyet enflasyonunu önlemede kalıcı ve etkili bir yöntem olduğunu söyledi.

Tütüncü, Yıldız Holding'in sürdürebilirlik alanında yaptığı çalışmalarla ilgili şunları söyledi: “Ülker olarak üretim ve tedarik zincirinin her aşamasında lezzetli, güvenilir, kaliteli ürünler sunuyoruz. Geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleriyle düzenli depolamaya giden atık miktarımızı yüzde 8'e indirdik. Atıklarımızın yüzde 92'sini geri dönüştürüyoruz. Türkiye'de bir ilk olarak koyduğumuz karbon salımı olmadan büyüme hedefimizi de sürdürüyoruz.”

“Sürdürülebilir Tarımı destekliyoruz”

Türkiye'de çiftçiyi ve tarımın sürdürülebilir geleceğini desteklediklerini ifade eden Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü, “Tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasını, çiftçilerin sosyo-ekonomik koşullarının iyileştirilmesini ve tarımsal üretimin çevresel etkilerinin azaltılmasını destekliyoruz. Bu doğrultuda tarım alanlarının üretkenliğinin korunması için biyoçeşitlilik alanında çalışmalar yürütüyoruz. 2015 yılında uluslararası bir vakıf ile Giresun ilindeki fındık çeşitliliğinin korunması, daha sürdürülebilir yöntemlerle fındık üretimi ve fındık alanlarının doğru yayılımı amacıyla Sürdürülebilir Fındık Tarımı Projesi kapsamında araştırmalar ve pilot uygulamaları hayata geçirdik. Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı tarım araştırma enstitüleri ile buğday ve yulaf özelinde çalışmalar yapıyoruz. Yaklaşık 10 yıldır Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü tarafından, bisküvide kullanılabilecek ideal buğdayı üretmek için yapılan ıslah çalışmalarını destekliyoruz. Bunun sonucunda Ali Ağa adı verilen yüksek verimli ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescilli bir buğday türü geliştirdik. Ayrıca, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün Kahraman isimli yulaf çeşidinin geliştirme projesine destek oluyor; Yıllık 4 bin ton yulaf ihtiyacının tamamını çiftçilerle gerçekleştirilen sözleşmeli ekimle karşılıyoruz Kerevitaş'ta ise bu yıl, toplam zirai ham madde alımımızda ise sözleşmeli alımlarımızın payı yüzde 21 artarak yüzde 89'a ulaştı” diyerek sürdürülebilir tarımın Türkiye ekonomisine ve çiftçisine olan katkısına dikkat çekti.