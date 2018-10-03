Vestel 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne dikkat çekti

Yardıma ve bakıma muhtaç engelli hayvanlara kullanım ömrünü tamamlamış ürünlerin parçalarından yürüteç tasarlayan Vestel, Manisa Hayvan Barınağı'ndaki engelli köpeklerin yürümesini sağladı. Ayrıca Ben Robot Değilim projesi kapsamında elde kalan stant malzemelerinden de kedi-köpek evleri yapan Vestel Gönüllüleri, kulübelerin bir kısmını Yedikule Hayvan Barınağı'na bağışladı.

Daha çok engelli hayvanın hayata bağlanması için, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapan Vestel, ilk etapta Manisa Hayvan Barınağı'ndaki engelli hayvanları, devamında Manisa Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla Türkiye'de belediyelere bağlı tüm resmi barınakları proje kapsamına alacak. Projenin protokolü ise 3 Ekim Çarşamba günü Manisa Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağında yetkililerin katılımı ile imzalandı. Ayrıca Vestel çalışanları, 2018 yılının başında başlayan Ben Robot Değilim projesinin ikinci ayağında fuarlardan arta kalan stant malzemeleriyle el birliği ile kedi-köpek evleri inşa etti. Çeşitli illerdeki 18 Vestel mağazasının önünde, sokaktaki hayvanlara yuva olan bu kulübelerin dördü de Yedikule Hayvan Barınağı'na hediye edildi.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "Vestel olarak insanlar için üretiyor ama üretim yaparken yaşadığımız çevreyi göz ardı etmiyoruz. Ürünlerimiz ve üretim süreçlerimizde çevreye zarar vermemeyi çok önemsiyoruz. Arkadaşlarımızın geri dönüşüme ayrılan Vestel ürünlerinden elde ettikleri malzemeler ile tasarladıkları yürüteçler, hayvan dostlarımızı yeniden hayata kazandırıp onlara can oluyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile başlattığımız bu iş birliğinin tüm Türkiye'ye yayılmasını temenni ediyoruz. Elde kalan stant malzemelerinden ortaya çıkarılarak mağazalarımızın önlerine koyulan kulübeler ise kış aylarında sokaktaki kedi ve köpeklere yuva olacak. Bu projede emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

İlk aşamada şiddete dikkat çekilmişti

Ben Robot Değilim projesinin ilk ayağı internet üzerinden yapıldı. Kampanyada web ortamında robot ile insanı ayırt etmek için kullanılan güvenlik yöntemi Captcha'dan faydalanıldı. Tüketiciler Vestel sitelerine girerken karşılarına bu doğrulama yöntemi çıkıyor. İlk başta sıradan bir Capthca‘yı çözdüğünü zanneden tüketici daha sonra Captcha üzerinde karşılaştığı hayvanın aslında hayatının ne şekilde şiddet görerek son bulduğunu öğreniyor. Ve ‘Robot değilsen böyle bir vahşete sessiz kalamazsın' mesajı veriliyor. Kurguda beşi kedi beşi köpek olmak üzere on hayvanın başına gelen gerçek olaylara yer verildi.