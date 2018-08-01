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01 Ağustos 2018 10:47

Vestel 6 farklı ürünü ile 18 ödül aldı

Vestel, teknoloji ve tasarım yarışması Plus X Award’da 6 farklı ürünü ile 18 ödül aldığını duyurdu.

Vestel 6 farklı ürünü ile 18 ödül aldı

01 Ağustos 2018 10:47

Açıklamaya göre yarışmada tüketici elektroniği kategorisinde en fazla ödülü alan Vestel ‘En Yenilikçi Marka’ seçildi.



Dünyanın saygın teknoloji ve tasarım yarışmalarından biri olan Plus X Award’da, teknoloji Vestel, 6 ürünü ile 18 ödül sayısına ulaşarak tüketici elektroniği kategorisinde en çok ödülü alan marka olduğunu açıkladı.



Yapılan şirket açıklamasına göre, inovatif teknolojilerin ödüllendirildiği ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda markanın aday gösterildiği yarışmada; yenilik, tasarım, yüksek kalite, kullanım kolaylığı, işlevsellik, ergonomi ve ekoloji kriterlerine göre ürünlerinin yenilikçiliğini ön plana çıkaran markalar onurlandırılıyor. Her kategoride en çok ödül sayısına ulaşan markalar Plus X’in en prestijli ve en büyük ödülü olan ‘En Yenilikçi Marka’ ödülüne layık görülüyor. 15 yıldır düzenlenen ve her yıl teknoloji, spor ve yaşam alanlarında dünyanın önde gelen markalarının yarıştığı Plus X Award’da şirketlerin inovatif yaklaşımları cesaretlendirilerek gelişimleri ve inovasyon alanında rekabet güçlerini artırmaları destekleniyor.




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