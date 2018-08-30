Vestel Berlin’de IFA Fuarı’na 28’inci kez katıldı

kez katıldığı Berlin’deki IFA Fuarı’nda 730 ürün sergilerken teknolojisi, tasarımı ve çevreye duyarlı ürünleri dikkat çekti.

Vestel, 31 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında Berlin’de düzenlenen Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA’da 28’inci kez katıldı. Fuarda 3 bin 800 metrekarelik standında teknolojileri, tasarım ürünleriyle dikkat çeken şirket, toplamda 730 ürün sergiledi.

"Vestel bir teknoloji şirketi"

Vestel’in 8 Ar-Ge merkezindeki bin 600 kişilik ekibi, şirketi daha ileri taşıyacak ürünler oluşturmak için çalıştığını belirten Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "Ultra ince çerçevesiz televizyon modelleri, sesle komut edilebilen beyaz eşya ürünleri, deterjanını otomatik ısmarlayan çamaşır makinesi gibi ezber bozan teknolojiler, bu ekibin üreticiliği, bilgisi ve merakı ile ortaya çıktı. Ar-Ge ve üretim mühendislerimiz akıllı şehir ve akıllı ev platformlarında yer alan yapay zeka yazılımları ve elektrikli araba şarj üniteleri gibi pek çok yeni konuda çalışmalarını sürdürüyor. Her yıl gelirlerimizin yaklaşık yüzde 2’sini Ar-Ge’ye ayırıyoruz. Biz ürün üretmenin ötesinde teknoloji üretiyoruz" dedi.

Rekor patent başvurusu

Yapılan açıklamada; Avrupa Patent Ofisi’ne en çok patent başvurusu yapan ilk 100 şirket sıralamasındaki tek Türk şirketi olduğunu kaydeden şirket, başvurularıyla Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 38 üye devlet ve ek 6 ülkede birden tanınacağı belirtildi.

Turan Erdoğan "Uluslararası arenada rekabet etmenin temelinde yenilikçilik yatıyor. 2017 yılında 408 patent başvurusu yaparak, dünya devlerini geride bıraktık. Listeye ilk 50’den girmemiz yenilikçilik anlayışımızı bir kez daha ispatladı” diye konuştu.

"Kendimizi Endüstri 4.0’ın en büyük sahiplenicisi olarak görüyoruz" diyen Erdoğan, Endüstri 4.0’ın Vestel City’ye tamamen entegre edilmesiyle birlikte verimliliği ve kaliteyi en üst seviyeye çıkaracaklarını söyledi.

Turan Erdoğan, "Bu dönüşümü Türkiye’de ilk gerçekleştiren fabrikanın Vestel City olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu dönüşüm; maliyetleri düşürecek, üretim hızı ve esnekliği kazandıracak, yüksek kalite ve düşük fire oranı sağlayacak ve know-how, yüksek nitelikli insan kaynağına ulaştıracak" dedi.

Akıllı evler, akıllı şehirler ve nesnelerin interneti alanında şirketlerinin adının sıkça duyulacağının altını çizen Erdoğan, "2016 yılında tüm dünyada 6,5 milyar adet cihaz birbiriyle bağlantılıyken, 2017 yılında bu rakam yüzde 31 artarak 8,4 milyara ulaştı. 2021 yılında ise bu rakamın 22,5 milyara ulaşacağı öngörülüyor. Ayrıca, 2020 yılına kadar 492 milyon jest, mimik ve hareket sensörlü cihazın hayatımıza gireceğini tahmin ediliyor. Yaşam tarzını ve alışkanlıklarını kökten değiştirecek yeni teknolojiler hızla hayatımıza girerken şirket olarak bizim durmamız mümkün değil. İnsanların hayatlarını nasıl kolaylaştırabiliriz diye düşünen bir marka olarak, akıllı evin kilidini biz açmalıyız dedik. Buzdolabından çamaşır makinesine, klimadan tartıya, aynadan engelliler için tasarlanan bastona, telefondan fırına kadar tüm ürünlerimizi akıllandırdık. Akıllı ürünler hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiğinde şirketimiz tüm ürün gamıyla bu sürece hazır olup, sektöre bu konuda öncülük edecek” şeklinde konuştu.

Çevreye dostu ve rekortmen ürünler

Çevreye duyarlı ürünleri ile enerji verimliliğini ön planda tuttuklarını belirten Turan Erdoğan, "Biz büyük bir sanayi kuruluşuyuz. Doğaya saygı çerçevesinde üretiyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin enerji verimli olmasıyla hem tüketicimizi hem de ülkemizin kaynaklarını korumayı hedefliyoruz. En az su kullanan, en az elektrik kullanan, en sessiz ürünlerin üretim süreçlerinde de çevreye saygıyı ön planda tutuyoruz. Bu konuda o kadar iddialıyız ki Avrupa Çevre Ödülleri’nde Türkiye’yi temsil edeceğiz” dedi.