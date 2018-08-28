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28 Ağustos 2018 10:20

Vestel, Daewoo Electronics ile iş birliğini güçlendiriyor

Vestel ve Daewoo dört yıldır süren üretim iş birliklerini büyüttü.

Vestel, Daewoo Electronics ile iş birliğini güçlendiriyor

28 Ağustos 2018 10:20

Daewoo markalı çamaşır makinelerinin yanı sıra kombi, buzdolabı, bulaşık makinesi ve televizyon ürün grupları da Manisa’daki Vestel City’de üretilecek.


Vestel ve ev elektroniğinde dünyanın önemli şirketlerinden Güney Koreli Daewoo Electronics 2015 yılında başlayan iş birliklerinin kapsamını genişletiyor. Yapılan açıklamada; bu yılın ikinci yarısı itibariyle iki şirket, Avrupa ve Kuzey Afrika pazarına yönelik mevcut çamaşır makinesi işine ek olarak kombi buzdolabı, bulaşık makinesi ve televizyon için de birlikte çalışacak. Vestel, Daewoo Electronics’in yurt dışı müşterilerinin farklı ihtiyaçlarını ve pazar trendlerini karşılamak üzere premium ürünler geliştirecek ve üretecek.


Dünyanın birçok teknoloji devi ile iş birliklerine devam ettiklerini belirten Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "Vestel olarak 155 ülkeye ihracat yapıyoruz. Dünya devleriyle iş birlikleri yaparak hem kendimizi geliştiriyoruz hem de Vestel ve Türkiye’nin adını dünyaya duyuruyoruz. Kapsamı genişleyen bu anlaşmanın da her iki şirket için faydalı inanıyorum. Daewoo Electronics, global satış ağı ve pazarlama yeteneklerini Vestel’in gelişmiş üretim yetenekleri ile birleştirerek Avrupa pazarında daha sağlam bir konum elde etmeyi hedefliyor” dedi.




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