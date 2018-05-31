Vestel Müşteri Hizmetleri’ne 3 ödül

Vestel Müşteri Hizmetleri, katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalardan ödülle döndü. Şirketten yapılan açıklamaya göre çağrı merkezi sektöründeki en iyi projelerin seçildiği Contact Center World Awards’un Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) finallerinde ‘Best Technology Innovation Internal Solution’ kategorisinde ‘Vira Projesi’ ile altın madalya alan Vestel Müşteri Hizmetleri, dünya finallerine katılmaya hak kazandı.

Mükemmellik Büyük Ödülü Vestel Müşteri Hizmetleri’nin

2018 yılını mükemmellik yılı ilan eden Vestel Müşteri Hizmetleri, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (European Foundation for Quality Management-EFQM) mükemmellik modelini tüm süreçlerinde uygulayarak, Kalite Derneği (KalDer) tarafından 10-11 Mayıs’ta düzenlenen Mükemmelliği Arayış Sempozyumu’nda ‘Ege Bölgesi Mükemmellik Büyük Ödülü’ne layık görüldü. Avrupa Kalite Yönetim Vakfı tarafından geliştirilen EFQM mükemmellik modeli; Avrupa’da ve Türkiye’de birçok kuruluş tarafından benimsenen, kurumların tüm paydaş beklentilerini dikkate alarak süreçlerin yapılandırıldığı ve sürekli iyileştirildiği stratejik bir yönetim modeli. Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdürlüğü de 2013 yılından bu yana tüm çalışmalarını, modelin kılavuzluğunda geliştirdi. Sürdürülebilir bir başarı elde etmek için modelin temel kavramlarını kendine ilke edinerek, vizyoner, esin veren ve bütünsel bir liderlik anlayışı ile model yaklaşım ve sistematiğini, üst yönetiminin önderliğinde, liderlerine ve tüm çalışanlarına yaygınlaştırarak, sahiplendirilmesini sağladı.

Sesli Kitap projesine Jüri Özel Ödülü

19’uncu Mükemmelliği Arayış Sempozyumu kapsamında verilen ‘Yılın Başarılı Ekipleri’ ödül töreninde, Vestel Müşteri Hizmetleri Sosyal Sorumluluk Ekibi Kandela; görme engelliler için kitap seslendirdiği ‘Sesli Kitap Projesi’ ile jüri özel ödülüne layık görüldü. 2017 yılında başlatılan proje kapsamında, GETEM (Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Merkezi) bünyesinde kurulu dijital kütüphanede, Vestel Müşteri Hizmetleri çalışanlarının görme engelliler için okuduğu kitaplardan bir Vestel kitaplığı oluşturuldu. 10 - 11 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen sempozyum alanına deneyim alanı kuran Vestel Müşteri Hizmetleri Kandela Ekibi, 3 dakikalık bir sürede katılımcıları kapkaranlık bir odada sesli komutlarla yönlendirdi.