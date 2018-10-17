İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vestel ve Regal'e 4 Kristal Elma

Vestel ve Regal; Reklamcılar Derneği tarafından düzenlenen Kristal Elma Festivali’nden 4 ödülle döndü.

Vestel ve Regal; Reklamcılar Derneği tarafından düzenlenen Kristal Elma Festivali'nden 4 ödülle döndü. Vestel'in sosyal sorumluluk projesi Ben Robot Değilim 2 Kristal Elma, Regal Çeyiz Paketi reklamları ise 2 Kristal Elma kazandı. Bu ödüller Regal'in ilk Kristal Elma'ları oldu.



Vestel, 11-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenen reklamcılık dünyasının en önemli etkinliği Kristal Elma Festivali'nden ödülle döndü. Vestel, hayvanlara şiddete dikkat çektiği Ben Robot Değilim projesi ile Sosyal Medya-Üretici Etkileşim İçerikleri ve Medya-Ürün ve Hizmet kategorilerinde Kristal Elma kazandı.



İlk kez Kristal Elma kazanmanın gururunu yaşayan Regal ise Çeyiz Paketi / Kaynana, Baldız reklam çalışmaları ile Açıkhava / Poster Billboard ve Basın / Elektronik ve Beyaz Eşya kategorilerinde iki Kristal Elma ödülüne layık görüldü.



1988 yılından beri gerçekleştirilen Kristal Elma, 2013 yılından itibaren dünyanın en önemli pazarlama-iletişim ustalarını konuk eden bir festivale dönüştü. Bu yıl 30'uncu kez düzenlenen ödül töreninde 7 büyük, 127 kristal, 123 gümüş, 94 bronz ve 4 özel olmak üzere toplam 355 ödül sahiplerini buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.