Vestel Venus Sultanlar Ligi: Bursa BŞB: 2 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmada, maçın en skorer ismi 30 sayıyla Tijana Boskovic olurken, Rachael Adams 21 ve kaptan Jordan Larson 17 sayıyla turuncu beyazlıların galibiyetinde rol oynadı.
Salon: Cengiz Göllü Voleybol Salonu
Hakemler: Hakkı Demiralay xx, Ali Bağde xx
Bursa BŞB: Dimitrova xx, Leys x, Belien x, Nilay xx, Fatma xx, Ergül xx, Gizem (L) xx, (Bytsenko x, Aylin x, İkbal x, Cansu x)
Eczacıbaşı VitrA: Larson xxx, Adams xxx, Boskovic xxxx, Hande xxx, Beyza xx, Ezgi xxx, Simge (L) xxx, (Büşra, Meliha xx, Güldeniz xx, Ognjenovic xx)
Setler: 2-3 (25-23,18-25,25-23,21-25,12-15)
Süre: 133 dakika (30,26,30,29,18)