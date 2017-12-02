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02 Aralık 2017 17:13

Vestel Venus Sultanlar Ligi: Bursa BŞB: 2 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin onuncu haftasına lider giren Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-2 mağlup etti ve liderliğini korudu.

Vestel Venus Sultanlar Ligi: Bursa BŞB: 2 - Eczacıbaşı VitrA: 3

02 Aralık 2017 17:13


Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmada, maçın en skorer ismi 30 sayıyla Tijana Boskovic olurken, Rachael Adams 21 ve kaptan Jordan Larson 17 sayıyla turuncu beyazlıların galibiyetinde rol oynadı.



Salon: Cengiz Göllü Voleybol Salonu


Hakemler: Hakkı Demiralay xx, Ali Bağde xx


Bursa BŞB: Dimitrova xx, Leys x, Belien x, Nilay xx, Fatma xx, Ergül xx, Gizem (L) xx, (Bytsenko x, Aylin x, İkbal x, Cansu x)


Eczacıbaşı VitrA: Larson xxx, Adams xxx, Boskovic xxxx, Hande xxx, Beyza xx, Ezgi xxx, Simge (L) xxx, (Büşra, Meliha xx, Güldeniz xx, Ognjenovic xx)


Setler: 2-3 (25-23,18-25,25-23,21-25,12-15)


Süre: 133 dakika (30,26,30,29,18)




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