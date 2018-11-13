Vestel Venus Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 - Fenerbahçe: 0

hafta maçında Fenerbahçe'yi konuk eden Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada üç puanın sahibi olan Eczacıbaşı VitrA, aynı zamanda ligde çıktığı dört maçın dördünde de set vermeden galip geldi.

Karşılıklı sayılarla başlayan birinci sette rakibi karşısında geriye düşen ev sahibi ekip, sekiz sayılık farkı kapatıp geriden gelerek seti 26-24 kazandı. İkinci sete kontrollü başlayan turuncu-beyazlılar, Beyza Arıcı'nın ve Meliha İsmailoğlu'nun etkili oyunuyla seti 27-25 önde bitirdi. Üçüncü sette de Eczacıbaşı VitrA, iyi bir oyunla derbiyi set vermeden kazandı.

Maçın en skorer ismi 17 sayıyla Yeon Koung Kim olurken, Tijana Boskovic de aldığı 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet Gül.

Eczacıbaşı VitrA: Gamze, Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Beyza, Simge (L), (Meliha, Gibbemeyer, Gözde, Ezgi)

Fenerbahçe: Fatma, Eda, Antonijevic, Bricio, Bahar, Vargas, Melis (L), (Polen, Dicle, Sıla, Damla Merve)

Setler: 26-24, 27-25, 26-24

Süre: 95 dakika (31, 31, 33)