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25 Kasım 2017 19:55

Vestel Venus Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 - Seramiksan: 0

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin dokuzuncu haftasında Manisa ekibi Seramiksan’ı konuk eden Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA: 3 - Seramiksan: 0

25 Kasım 2017 19:55


Maçın en skorer ismi 17 sayıyla Tijana Boskovic olurken, turuncu-beyazlıların kaptanı Jordan Larson 13 ve Hande Baladın 8 sayıyla takımlarının galibiyetinde rol oynadı.


Öte yandan karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları seremoniye, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü’ne dikkat çekmek için, “Kadına şiddete karşı bloktayız” ve “Kadına şiddet insanlığa ihanettir” pankartlarıyla çıktı.



Salon: Eczacıbaşı


Hakemler: Yılmaz Duman, Aylin Nazire Turnaoğlu.


Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Larson, Adams, Hande, Meliha, Beyza, Simge (L), (Güldeniz, Boskovic, Ezgi, Büşra)


Seramiksan: Malasevic, Sinem, Meryem, Bayramova, Krsmanovic, Sıla, Sedef (L), (Işıl, Ceyda, Rida)


Setler: 3-0 (26-24,25-19,25-12)


Süre: 70 dakika (28,23,19)




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