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Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Fenerbahçe: 3 - Galatasaray: 0

Fenerbahçe, Vestel Venüs Sultanlar Ligi 5.

haftasında evinde karşılaştığı Galatasaray HDI Sigortayı 25-19, 25-16, 28-26 setler sonunda 3-0 mağlup etti.


Vestel Venüs Sultanlar Ligi 5. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ilk seti 25-19, ikinci seti 25-16 ve son seti de 28-26 alarak sarı-kırmızılıları 3-0 yenmeyi başardı. Maçın en skoreri Fener'de 16 sayıyla oynayan Melissa Vargas oldu. Bu müsabaka ile birlikte Fenerbahçe ligdeki 3. galibiyetini elde ederken, Galatasaray ise üst üste 4. yenilgisini aldı.

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