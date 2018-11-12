Vestel'e 4 Felis ödülü

Pazarlama iletişimi alanında bu yıl 13’üncü kez dağıtılan Felis Ödülleri’nin sahipleri belli oldu.
Pazarlama iletişimi alanında bu yıl 13'üncü kez dağıtılan Felis Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Sektörün en prestijli ödüllerden olan Felis 2018'de Vestel 4 Felis Ödülü kazandı.
Vestel, Mediacat dergisi tarafından düzenlenen Türkiye'nin en prestijli pazarlama iletişimi ödüllerinde 4 Felis aldı. Toplam 3 bin 280 başvurunun yapıldığı 13'üncü Felis Ödülleri'nde Vestel; Entegre Kampanyalar, Film ve Ufuk Açan Dijital Fikirler kategorilerinde 4 ödülün sahibi oldu.
Şirket; entegre Kampanyalar kategorisinde ‘Anneler Günü Kampanyası' ve ‘V Hepyeni - Abonelik Devrimi' ile 2 Felis, Film kategorisinde ‘V Hepyeni - Abonelik Devrimi' ile 1 Felis, Ufuk Açan Dijital Fikirler kategorisinde de ‘Ben Robot Değilim' projesi ile 1 Felis kazandığını açıkladı.