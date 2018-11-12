Vestel'e 4 Felis ödülü

Pazarlama iletişimi alanında bu yıl 13'üncü kez dağıtılan Felis Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Sektörün en prestijli ödüllerden olan Felis 2018'de Vestel 4 Felis Ödülü kazandı.

Vestel, Mediacat dergisi tarafından düzenlenen Türkiye'nin en prestijli pazarlama iletişimi ödüllerinde 4 Felis aldı. Toplam 3 bin 280 başvurunun yapıldığı 13'üncü Felis Ödülleri'nde Vestel; Entegre Kampanyalar, Film ve Ufuk Açan Dijital Fikirler kategorilerinde 4 ödülün sahibi oldu.

Şirket; entegre Kampanyalar kategorisinde ‘Anneler Günü Kampanyası' ve ‘V Hepyeni - Abonelik Devrimi' ile 2 Felis, Film kategorisinde ‘V Hepyeni - Abonelik Devrimi' ile 1 Felis, Ufuk Açan Dijital Fikirler kategorisinde de ‘Ben Robot Değilim' projesi ile 1 Felis kazandığını açıkladı.