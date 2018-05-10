Vestel’e iki ödül

Vestel, pazarlama ve iletişim alanında dünyanın en zorlu ve itibarlı yarışması Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nda ‘Sürdürülebilir Başarı’ kategorisinde altın, dayanıklı eşya/küçük ev aletleri kategorisinde Bronz Effie kazandı. Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği’nin Effie Worldwide Inc. işbirliğiyle düzenlediği yarışmada Vestel; reklamcılar, reklamverenler, pazar araştırmacıları, medya temsilcileri, iletişim ve işletme fakültelerinden öğretim görevlileri ve halkla ilişkiler uzmanlarından oluşan toplam 17 kişilik jüri tarafından ödüle layık bulundu.

Yarışmanın en prestijli ödülü olan ‘Sürdürülebilir Başarı’ kategorisinde, dayanıklı tüketim malları için yürüttüğü ‘Gururla Yerli’ kampanyasıyla Altın Effie’ye layık görülen Vestel; dayanıklı eşya/küçük ev aletleri kategorisinde ise Mix&Go için hazırlanan ‘Küçük ev aletlerinden büyük gıybet’ kampanyasıyla Bronz Effie kazandı. Effie Ödülleri 9 Mayıs akşamı düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

Vestel Ticaret AŞ Genel Müdürü Ergün Güler, "Yarışmanın en önem verilen, en prestijli ve kazanılması en zor ödülü olan ‘Sürdürülebilir Başarı’ ödülü, en az 3 yıl sürdürülebilir olarak araştırma ve satış yolları ile etkisini kanıtlayabilen şirketlere veriliyor. Biz de Vestel olarak iletişimde sürekliliğin öneminin farkındayız. Bu zor kategoride Altın Effie’yi dayanıklı tüketim malları için hazırladığımız ve 3 yıldır büyük emek harcayarak sürdürdüğümüz ‘Gururla Yerli’ kampanyamızla kazandık. Ayrıca, küçük ev aletleri kategorisinde Mix&Go kampanyamız da Bronz Effie aldı. Vestel olarak üretimde gösterdiğimiz hassasiyeti, tüketiciye seslenirken de sürdürüyor; tonumuzun direkt, dikkat çekici ve eğlenceli olmasına özen gösteriyoruz. Böylece hem kreatif iletişim hem de pazardaki başarıları ödüllendiren en prestijli ödül programlarından biri olan Effie’den ödüllerle dönüyoruz. Gururluyuz Tüm ekip arkadaşlarıma emek ve üretici fikirleri için teşekkür ediyorum" dedi.