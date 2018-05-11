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11 Mayıs 2018 01:56

Veteriner kliniğinde 2 kişi zehirlendi, komşuları baygın halde buldu

Şişli’de bulunan bir veteriner kliniğinde klinik sahibi ve çalışanı henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı zehirlendi.

Veteriner kliniğinde 2 kişi zehirlendi, komşuları baygın halde buldu

11 Mayıs 2018 01:56

Yaralılar çevrede bulunan hastanelerde yoğun bakıma alınırken zehirlenmenin boyadan kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.


Olay, 00.00 sıralarında Şişli Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir veteriner kliniğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, veteriner kliniğinin alt katına giren bir kişi iş yeri sahibi Selçuk Çömlek ve çalışanını baygın halde buldu. İçeri giren kişi durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeride baygın olan iki kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelerin yoğun bakımına kaldırıldı. Zehirlenme olayının alt katta yapılan boyamadan kaynaklandığı iddia edildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.




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