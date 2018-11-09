Vezir Çeşmesi yeniden ihya edildi

1918 yılındaki yangından sonra tahrip olan ve neredeyse unutulmaya yüz tutan İstanbul Fatih'teki tarihi Vezir Çeşmesi, aslına uygun olarak yeniden ihya edildi.

1748 yılında 24. Osmanlı Sultanı I. Mahmud tarafından inşa ettirilen ve yine bu padişahın ismiyle de anılan tarihi Vezir Çeşmesi, Fatih'teki İskenderpaşa Camii yanındaki mevcut yerinde yeniden ihya edildi. Vezir Çeşmesi'nin yeniden ihyası için Ahmet Zeki Çamlı bir süre mücadele etmiş, ancak bürokratik engeller ve teknik olumsuzluklar nedeniyle bu çabalar sonuçsuz kalmıştı.

Aradan geçen zamanın ardından Ahmet Zeki Çamlı'nın oğlu AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, babasının çok uğraştığı Sultan I. Mahmut Çeşmesi'ni yeniden hizmete kazandırdı. Aslına uygun olarak ihya edilen çeşme için açılış töreni düzenlendi. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ve vatandaşlar katıldı.

“Bu çeşmeden daha nice nesiller su içsin”

Açılış öncesinde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti döneminde tarihi yapılara verilen öneme değindi. Ecdat medeniyetini gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını belirten Kaya, “Ecdadımız bin yıldır bu coğrafyada, dünyanın dört bir tarafında medeniyetimizin simgesi olarak böyle güzel eserler bırakmışlar. 16 yıldır AK Parti iktidarları döneminde bu eserleri ihya ediyoruz. Biz gerçekten medeniyetimizin değerlerine sahip çıkan, medeniyetimizin değerlerini gelecek kuşaklara en iyi şekilde taşıyan medeniyetin temsilcileri olarak Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha nice yüzyıllar bu eserleri yaşatacağız. İnşallah bu çeşmeden daha nice nesiller su içsin diyoruz” dedi.

Törende Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de bir konuşma yaptı. İhya edilen Sultan I. Mahmut Çeşmesi gibi Fatih'te yaklaşık 510 çeşmenin bulunduğunu kaydeden Başkan Suver konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Osmanlı medeniyetinin referansı İslamdır. İslam, özellikle temizliğe özen gösteren bir dindir. Çeşmeler, İslam medeniyetinin dışa vurumudur, şeklidir. O nedenle Fatih'te yaklaşık 510 tane çeşmemiz vardır. Halen bunların pek çoğu harap haldedir. Bir kısmı da Sayın vekilimizin yaptığı gibi ihya edilmiştir. Bunlar bize nereden geldiğimizi hatırlatan hafızalarımızdır. Bunları ihya etmek, yeniden hayata kazandırmak bize aynı zamanda nereden düştüğümüzü ve nereden kalkabileceğimizi hatırlatan önemli eserlerdir. İnşallah Fatih'teki bütün eserlerimizi ihya edeceğiz.”

Sokak hayvanları unutulmadı

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da babasının uğraşmasına rağmen yapamadığı çeşme ihyasının kendisine nasip olduğunu söyledi. Çeşmenin yanına ayrıca sokak hayvanları için de suluk yaptırdıklarını ifade eden Milletvekili Çamlı “Bu çeşme 1918 yılında büyük Sarıgüzel yangınında yanmış, harap olmuş. Süreç içerisinde kış, soğuk, sıcak derken hepten ufalanmış bir haldeydi. Benim çocukluğumda yok denecek dereceydi. Babam bunu yaptırmak için baya bir uğraş verdi. Fakat bir türlü nasip olması ona. Bize nasip oldu. Şimdi İskenderpaşa Camisi'nin yanında bu çeşmeyi ihya ettik. Yanına da bir suluk yaptık sokak hayvanlarının içmesi için” dedi.

Konuşmaların ardından İskenderpaşa Camii'nin yanında yeniden hizmete kazandırılan Sultan I. Mahmut Çeşmesi'nin okunan dualarla birlikte açılış kurdelesi kesildi.