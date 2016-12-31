Diğer
Kategoriler
31 Aralık 2016 18:22

Vicdansız anne yakalandı

Vicdansız anne yakalandı

31 Aralık 2016 18:22

Muğla’nın Fethiye ilçesinde sahil kenarında, battaniye içerisinde bırakılmış yaklaşık bir haftalık olduğu tahmin edilen kız bebeğin annesi yakalandı.
Akarca Mahallesi sahil bandında yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından battaniyeye sarılmış halde ağlayan bebeğin bulmasının ardından Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk büro polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri, Fethiye Devlet Hastanesinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, bebeğin annesinin Suriye uyruklu Hüda K. (28) olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, Suriye uyruklu anne ve beraber yaşadığı Mehmet D.’yi (21) gözaltına aldı. Hüda. K ve Mehmet.D, emniyetteki sorgulamalarının ardından "kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Fethiye’de 25 Aralık’ta Akarca Mahallesi’nde sahil kenarına terk edilen bir bebek bulunmuş, sağlık ekiplerince olay yerinden alınan bebek, Fethiye Devlet Hastanesine götürülmüştü.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
5
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Cuma
    Hafif Kar Yağışlı
    5°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç