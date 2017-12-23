Vida, Beşiktaş formasını giydi

Yöneticiler Umur Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün gece yarısında Hırvat savunmacı Vida’ya formayı giydirdi.

Pepe, Negredo, Medel ve Lens gibi yıldız transferleriyle sezon başında taraftarlarını coşturan Beşiktaş, devre arasına da hızlı girdi. Süper Lig’de ilk yarının son haftasına girilirken, siyah-beyazlılar yıldız savunmacı Domagoj Vida’yı kadrosuna kattı. Transfer çalışmaları için Avrupa seferine çıkan Beşiktaş’ta transferden sorumlu yönetici Umut Güner ve yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, gece geç saatlerde Vida transferine noktayı koydu. Hırvat futbolcu Beşiktaş formasını giyerken, 3 Ocak’ta başlayacak olan Antalya kampında takıma dahil olacak. Siyah-beyazlılar, Dinamo Kiev’le sözleşmesi sona eren Vida için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

Arda ve Stanciu hedefte

Vida transferini noktalayarak savunma takviyesini tamamlayan Beşiktaş’ta diğer hedef ise Arda Turan. Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, milli futbolcu için menajer Ahmet Bulut’la daha önce bir araya gelerek şartları görüşmüştü. Barcelona’nın ikinci yarıda kadrosunda düşünmediği Arda Turan için 20 milyon Euro bonservis bedeli biçtiği belirtilirken, siyah-beyazlılar bu transfer için kiralama yöntemini devreye sokmayı planlıyor. Arda Turan için Arsenal ve Çin kulüplerinin de devrede olduğu gelen haberler arasında. Beşiktaş, bu transferi sonuçlandıramazsa, Anderlecht forması giyen Nicolae Stanciu için girişimlerde bulunacak. Steaua Bükreş’ten 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Belçika ekibine transfer olan Stanciu, 1,5 yılda gösterdiği performansla Avrupa’nın yükselen değerleri arasında gösterildi. Beşiktaş eğer devre arasında kadrosundaki isimlerden birisini yüksek bir bonservis bedeliyle satarsa, bu futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor.