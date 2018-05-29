Vietnam’ın ilk İslami eğitim merkezi açıldı

Aişe İslami Eğitim Merkezi’nin açılışı düzenlenen tören ile gerçekleştirildi.

Sadakataşı Derneği, Şimal Vakfı ve TİKA’nın birlikte yapımını üstlendiği proje ile birlikte Vietnam’da inşa edilen Hz. Aişe İslami Eğitim Merkezi’nin açılışı düzenlenen tören ile gerçekleştirildi. Unutulmuş İslam coğrafyalarından Vietnam’da yaşayan Müslümanlar için inşa edilen ülkenin ilk İslami eğitim veren okulu Hz. Aişe İslami Eğitim Merkezi’nin açılışı bölge halkı, TİKA, Sadakataşı Derneği ve Vietnam Devlet yetkililerin katılımıyla yapıldı.

Vietnam’ın An Giang bölgesinde 5 bin metrekarelik alana inşa edilen Hz. Aişe İslami Eğitim Merkezi kız ve erkek öğrenciler için inşa edilen 2 medrese ve 8 sınıfın bulunduğu eğitim merkezinde toplam 360 öğrenci eğitim görecek. Ayrıca 70 öğrenci kapasiteli yurt, yemekhane ve öğretmenler odası eğitim merkezinde bulunuyor. Açılışı gerçekleştirilen proje ile Vietnam’da yaşayan Müslümanlar İslami eğitim görebileceği ilk eğitim merkezine kavuşmuş oldu. 90 milyonu aşkın nüfusa sahip olan Vietnam’da sadece 90 bin civarında Müslüman yaşıyor. Ülkede azınlık konumunda olan Müslümanların eğitim konusunda ciddi eksiklikleri olduğunu tespit eden dernek, eğitim merkezi haricinde Dini Bilgiler Eğitim Seti Projesi kapsamında ülkede ilk defa Vietnam dilinde Kur’an-ı Kerim, Siyer-i Nebi ve İlmihal kitaplarının dağıtımını gerçekleştirdi. Dernek, Vietnamlı Müslümanların eğitim, gıda ve barınma ihtiyacına çözüm getirmeye gayret ediyor.

“Buradaki kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettireceğiz”

Derneğin yönetim kurulu üyesi Faruk Şenel açılışta yaptığı konuşmada, "Bugün burada Şimal Vakfı ve TİKA ile beraber inşa ettiğimiz Eğitim Merkezi’nin açılışını ve Ramazan dağıtımlarını yapmanın sevincini yaşıyoruz. Bölgede eğitim konusunda büyük sorunlar yaşanıyor. Hz. Aişe İslami Eğitim Merkezi ile eğitim bölgedeki eğitim sorununa önemli bir hizmet yapıldı. Dernek olarak Vietnam’da ki yardım faaliyetlerimize devam ederek buradaki kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Vietnam Komünist Parti Başkan Yardımcısı Nguyen Thanh Phong teşekkür etti

Vietnam’da iktidarda bulunan Komünist Parti Başkan Yardımcısı Nguyen Thanh Phong ise "Türkiye halkına ve Sadakataşı Derneğine yapmış oldukları bu eğitim merkezinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

"Hayırlı bir projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

TİKA Dış İlişkiler Proje Koordinatörü Zeynep Bayrak da yaptığı konuşmada, "Vietnam’da İslami eğitim konusunda sıkıntı yaşandığı tespit edilmesi üzerine Şimal Vakfı ve Sadakataşı Derneği ile birlikte böyle hayırlı bir projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

Ramazan yardımları

Açılışı yapılan İslami eğitim merkezinde Sadakataşı Derneği tarafından 700 kişiye iftar verildi. Dernek ayrıca 160 aileye 4 kg şeker, 10 kg pirinç, erişte, et, tavuk, balık ve sebze konserveleri, süt, 4 litre sıvı yağ ve hurmadan oluşan gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirerek Vietnam halkını Ramazan mutluluğu yaşattı.