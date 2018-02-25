Villarreal, Enes Ünal ile 3 puan aldı

haftasında evinde karşılaştığı Getafe’yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmaya 11’de başlayan milli futbolcu Enes Ünal, maçın da tek golünü kaydetti.

La Liga’nın 25. haftasında Villarreal, La Ceramica’da Getafe ile karşılaştı. Ev sahibi müsabakan 1-0 galip ayrıldı. Mücadeleye ilk 11’de başlayan milli futbolcu Enes Ünal, Villarreal’in de tek golünü 3. dakikada kaydetti. Enes, bu golle ligdeki 4 golünü kaydetti. Golcü futbolcunun aynı zamanda 3 asisti de bulunuyor. Bu sonuçla Villarreal puanını 41’e çıkarırken, Getafe ise 33 paunda kaldı.

Karşılaşmada ayrıca ilginç bir olay da yaşandı. Getafe 36. Dakikada Angel Rodriguez ve 51. Dakikada Jorge Molina ile penaltı atışlarından yararlanamadı.