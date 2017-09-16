Vincin çarparak hasar verdiği üst geçit yenilenmek üzere yıkılıyor

Hasar meydana gelen yaya üst geçidi yenilenmek üzere yıkımına başlandı.

E-5 Karayolu üzerinde bulunan Kaynarca Yaya Üst Geçidine dün akşam saatlerinde bir vinç çarparak hasar verdi. Meydana gelen hasar nedeniyle geçit yaya trafiğine kapatılarak güvenlik önlemi alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri hasarlı yaya geçidinin yıkımına bu gece saat 00.00’da başladı. Gece 00.00 ile 05.00 saatleri arasında yıkımı yapılacak olan köprünün kaldırılmasının iki gün süreceği belirtildi. Cumartesi ve Pazar geceleri sürecek olan çalışma esnasında araç trafiği yan yollardan sağlanacak.

Üstgeçit yenileme çalışmalarının 30 gün süreceği ve çalışmanın bitiminin ardından yaya trafiğine açılacağı öğrenildi.