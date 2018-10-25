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VIP tasarımlı araçlarda sınırlar zorlanıyor

Müşteri isteklerine yönelik araç tasarımlarında sınırlar zorlanıyor.

Son olarak kişilerin yıldız haritaları araç tavanlarına işleniyor.



VIP araç tasarımında önde gelen Ertex Otomotiv, müşteri isteklerine yönelik araç tasarımları gerçekleştirmeye devam ediyor. Bugüne kadar istek üzerine birbirinden farklı tasarım gerçekleştiren şirket, son olarak kişilerin yıldız haritalarını tavana işliyor. Özellikle iş insanlarından çok fazla talep aldıklarını söyleyen Ertex Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Salih Malkoç, “Kişilerin doğum anlarındaki yıldız haritalarını araçlarımızın tavanlarına işliyoruz. İş insanları kendilerine uğur getirdiğine inandığı için araçlarına da yaptırmak istedi. Bizde yıldız haritalarını çıkarıp tavana işledik. İstedikleri zaman kısıp istedikleri zaman açabilme imkanı da tanıyoruz” dedi.



“Şark köşeli veya altın işlemeli araçlar ile sınırsız tasarım anlayışı”


Bahsi geçen şirket Dubai Kralına jakuzili, Katar Emirine şark köşeli, Arabistan kralının damadına altın işlemeli araç tasarlayarak VIP araç tasarımında sınırları zorlamaya devam ediyor. Salih Malkoç, “Siparişini aldığımız aracın kişisel isteklere göre tasarımını gerçekleştiriyoruz. Daha sonra üretim aşamasında yılladır süre gelen deneyimimiz ve el işçiliğimizle aracı üretim aşamasından geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

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